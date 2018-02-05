Названы самые вредные пищевые компоненты

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Многие готовые продукты из магазинов содержат в себе вещества, провоцирующие крайне неблагоприятные процессы в организме, - например, ожирение внутренних органов и даже рак. В программе «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ эксперты рассказали о том, какая пища может подорвать человеку здоровье.Один из самых вредных пищевых факторов – это потребление большого количества соли. Избыток соли в питании, по словам медиков, вызывает воспаление в сосудах и вымывает из костей кальций, что приводит к остеопорозу, камням в почках. Кроме того, у любителей соленой пищи могут возникать проблемы с функциями сердца, они больше подвержены риску развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Другой вредный компонент – сахар в готовых продуктах питания и напитках, его там слишком много. Специалисты предостерегают: сахар «убивает» печень, которая жиреет из-за обилия сладкого и перестает реагировать на инсулин.Также в список наиболее нездоровых пищевых компонентов вошли трансжиры. Их обычно много в готовой выпечке, будь то торты или сушки. Источником трансжиров является маргарин. Постоянное употребление содержащихся в нем жирных кислот ведет к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявили эксперты.Помимо этого в продуктах могут скрываться афлатоксины – вещества, выделяемые грибками. По словам специалистов, афлатоксины относятся к самым сильным на сегодняшний день гепатоканцерогенов: при регулярном употреблении они провоцируют рак печени.