Названы самые вредные пищевые компоненты
Один из самых вредных пищевых факторов – это потребление большого количества соли. Избыток соли в питании, по словам медиков, вызывает воспаление в сосудах и вымывает из костей кальций, что приводит к остеопорозу, камням в почках. Кроме того, у любителей соленой пищи могут возникать проблемы с функциями сердца, они больше подвержены риску развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Другой вредный компонент – сахар в готовых продуктах питания и напитках, его там слишком много. Специалисты предостерегают: сахар «убивает» печень, которая жиреет из-за обилия сладкого и перестает реагировать на инсулин.
Также в список наиболее нездоровых пищевых компонентов вошли трансжиры. Их обычно много в готовой выпечке, будь то торты или сушки. Источником трансжиров является маргарин. Постоянное употребление содержащихся в нем жирных кислот ведет к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявили эксперты.
Помимо этого в продуктах могут скрываться афлатоксины – вещества, выделяемые грибками. По словам специалистов, афлатоксины относятся к самым сильным на сегодняшний день гепатоканцерогенов: при регулярном употреблении они провоцируют рак печени.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил slava в категорию Разное
Добавить комментарий