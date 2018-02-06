Как предотвратить потоотделение во время еды?

Многие люди во время приема горячей или острой пищи начинают сильно потеть. В этих случаях организм человека естественным образом реагирует на повышение температуры тела и стимулирует потоотделение. Это нормальная реакция, которая не является поводом для беспокойства.У некоторых людей потоотделение случается после приема любой еды. Это, скорее всего, связано с повреждением нерва в околоушной железе. У этих людей потоотделение происходит на одной стороне лица, известное как синдром Фрея. Обычно синдром Фрея развивается после операции возле околоушной железы. Тем не менее, у человека может развится синдром Фрея после травмы или болезни, которая поражает околоушную железу. Поврежденные нервы иногда смешиваются с другими нервами, заставляя человека производить пот вместо слюны.Потоотделение во время еды может произойти без видимой причины или в результате основного заболевания, такого как диабет или болезнь Паркинсона. Эти заболевания могут привести к повреждению нервов во рту. В отличие от синдрома Фрея, другие виды потоотделения часто встречаются с обеих сторон лица. Пот обычно появляется на висках, щеках, шее, лбу или вокруг губ.Потливость может быть вызвана:едой;мыслью о еде;разговором о еде.Некоторые наиболее распространенные заболевания, которые могут вызвать потоотделение:диабет;вирусная инфекция, поражающее лицо, например, паралич Белла или опоясывающий лишай;опухоль;травма лица.Люди, которые сильно потеют после дегустации, когда чувствуют запах или говорят о еде, должны обратиться к врачу. Врач может выявить причины потоотделения:отмечая характерные симптомы;изучив историю болезни;проведя йодно-крахмальный тест.В некоторых случаях это может быть связано с хирургическим вмешательством или другим известным состоянием. В других случаях врач может назначить дополнительные методы диагностики, чтобы выяснить, что может быть причиной проблемы. Зная причину, врач сможет лечить потоотделение.Лечение потоотделения во время еды зависит от того, что его вызывает. Врач, лечащий синдром Фрея, обычно фокусируется на симптомах. Мало что можно сделать при повреждении нерва. Хирургические процедуры по замене пораженной кожи рискованны и часто не рекомендуются. Врач может назначать препараты и мази, которые помогут блокировать нежелательную деятельность нервной системы, например, потоотделение.Один препарат, который довольно успешно применяют при синдроме Фрея — это ботулинический токсин (Ботокс). Одним из недостатков ботулотоксина является то, что его действие носит временный характер. Исследования показывают, что люди, как правило, нуждаются в повторных инъекциях через 9-12 месяцев.Если потоотделение не является результатом травмы или операции, то требуется лечение основного заболевания или расстройства.Потоотделение во время еды считается безвредным. Некоторые люди считают, что они могут справиться с симптомами без медицинского вмешательства. Но необходимо обратиться за медицинской помощью, если потоотделение носит необъяснимый характер.