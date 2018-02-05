Доктор Комаровский: что делать, если у ребенка температура?



Плохая переносимость температуры.

Сопутствующие болезни нервной системы.

Температура тела выше 39 градусов.



Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Встречаются малыши, спокойно продолжающие играть при 39 градусах, но бывает всего 37.5, а он чуть ли не теряет сознание. Как быть родителям?Повышение температуры тела - типичное проявление не только ОРВИ, но и любой инфекционной болезни. Организм таким образом сам себя стимулирует, вырабатывая при этом вещества, которые будут бороться с возбудителем.Главное из этих веществ – интерферон. Про него многие слышали хотя бы потому, что в виде капель в нос он довольно часто назначается врачами.Интерферон – это особый белок, обладающий способностью нейтрализовать вирусы, а его количество имеет прямую связь с температурой тела – то есть чем выше температура, тем больше интерферона.Количество интерферона достигает своего максимума на второй-третий день после повышения температуры и менном поэтому большинство ОРВИ благополучно заканчиваются на третий день болезни. Если интерферона мало – ребенко слабенький и(не может отреагировать на инфекцию высокой температурой) или родители “сильно умные”: быстренько температуру сбили, то шансов на окончание болезни за три дня почти не остается. В этом случае вся надежда на антитела, которые покончат с вирусами обязательно, но вот сроки болезни будут совсем другими – около семи дней.Кстати приведенная информация во многом объясняет два факта: отвечает на вопрос, почему “нелюбимые” дети болеют три дня, а “любимые” - неделю, и на научном уровне объясняет народную мудрость - “леченый грипп проходит за 7 дней, а нелеченый – за неделю”.Встречаются малыши, спокойно продолжающие играть при 39 градусах, но бывает всего 37.5, а он чуть ли не теряет сознание. Поэтому не м ожет быть универсальных рекомендаций в отношении того, до каких пор надо ждать и после какой цифры на шкале градусника начинать спасать. Главное для нас следующее. При повышении температуры необходимо сделать все для того, чтобы организм имел возможность терять тепло – при испарении пота или при согревании вдыхаемого воздуха.1. Обильное питье – чтобы было чем потеть.2. Прохладный воздух в комнате (оптимально 16-18 градусов).Если эти условия выполнены, вероятность того, что организм сам не справится с температурой, очень невелика.При контакте тела с холодом происходит спазм сосудов кожи. В ней замедляется кровоток, уменьшается образование пота и отдача тепла. Температура кожи уменьшается, но увеличивается температура внутренних органов. Это исключительно опасно! Нельзя использовать в домашних условиях так называемые “физические способы охлаждения”: грелки со льдом, влажные холодные простыни, холодные клизмы и т.п.Люди! Вы представить себе не можете, какое количество детей поплатились жизнью за растирания! Если уж ребенок пропотел, то температура снизится сама. А если вы растираете сухую кожу – это безумие, потому что через нежную детскую кожу то, чем вы растираете, всасывается в кровь. Растерли спиртом (водкой, самогоном) – добавили к болезни отравление алкоголем. Растерли уксусом – добавили отравление кислотой. Вывод очевиден: никогда ничем не растирайте!Чем выше температура, чем сильнее потеет, чем теплее в помещении, тем активнее необходимо поить. Оптимальный напиток для ребенка первого года жизни – отвар изюма, после года – компот из сухофруктов. Если ребенок перебирает – это буду, а это не буду, - то пусть уж лучше пьет что угодно, чем не пьет вообще.Для использования в домашних условиях оптимален парацетамол (синонимы – дофалган, панадол, мексален, доломол, эффералган, тайленол; хоть что-нибудь из перечисленного желательно иметь в свечах). Если эффект от прием отсутствует – сразу же обращайтесь к врачу.