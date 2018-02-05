Доктор Комаровский: что делать, если у ребенка температура?

Встречаются малыши, спокойно продолжающие играть при 39 градусах, но бывает всего 37.5, а он чуть ли не теряет сознание. Как быть родителям?

Повышение температуры тела - типичное проявление не только ОРВИ, но и любой инфекционной болезни. Организм таким образом сам себя стимулирует, вырабатывая при этом вещества, которые будут бороться с возбудителем.

Главное из этих веществ – интерферон. Про него многие слышали хотя бы потому, что в виде капель в нос он довольно часто назначается врачами.Интерферон – это особый белок, обладающий способностью нейтрализовать вирусы, а его количество имеет прямую связь с температурой тела – то есть чем выше температура, тем больше интерферона.Количество интерферона достигает своего максимума на второй-третий день после повышения температуры и менном поэтому большинство ОРВИ благополучно заканчиваются на третий день болезни. Если интерферона мало – ребенко слабенький и(не может отреагировать на инфекцию высокой температурой) или родители “сильно умные”: быстренько температуру сбили, то шансов на окончание болезни за три дня почти не остается. В этом случае вся надежда на антитела, которые покончат с вирусами обязательно, но вот сроки болезни будут совсем другими – около семи дней.

Кстати приведенная информация во многом объясняет два факта: отвечает на вопрос, почему “нелюбимые” дети болеют три дня, а “любимые” - неделю, и на научном уровне объясняет народную мудрость - “леченый грипп проходит за 7 дней, а нелеченый – за неделю”.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИНДИВИДУАЛЕН И ПО-РАЗНОМУ ПЕРЕНОСИТ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Встречаются малыши, спокойно продолжающие играть при 39 градусах, но бывает всего 37.5, а он чуть ли не теряет сознание. Поэтому не м ожет быть универсальных рекомендаций в отношении того, до каких пор надо ждать и после какой цифры на шкале градусника начинать спасать. Главное для нас следующее. При повышении температуры необходимо сделать все для того, чтобы организм имел возможность терять тепло – при испарении пота или при согревании вдыхаемого воздуха.

ДВА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯ:

1. Обильное питье – чтобы было чем потеть.

2. Прохладный воздух в комнате (оптимально 16-18 градусов).

Если эти условия выполнены, вероятность того, что организм сам не справится с температурой, очень невелика.

ВНИМАНИЕ!

При контакте тела с холодом происходит спазм сосудов кожи. В ней замедляется кровоток, уменьшается образование пота и отдача тепла. Температура кожи уменьшается, но увеличивается температура внутренних органов. Это исключительно опасно! Нельзя использовать в домашних условиях так называемые “физические способы охлаждения”: грелки со льдом, влажные холодные простыни, холодные клизмы и т.п.

Люди! Вы представить себе не можете, какое количество детей поплатились жизнью за растирания! Если уж ребенок пропотел, то температура снизится сама. А если вы растираете сухую кожу – это безумие, потому что через нежную детскую кожу то, чем вы растираете, всасывается в кровь. Растерли спиртом (водкой, самогоном) – добавили к болезни отравление алкоголем. Растерли уксусом – добавили отравление кислотой. Вывод очевиден: никогда ничем не растирайте!

Чем выше температура, чем сильнее потеет, чем теплее в помещении, тем активнее необходимо поить. Оптимальный напиток для ребенка первого года жизни – отвар изюма, после года – компот из сухофруктов. Если ребенок перебирает – это буду, а это не буду, - то пусть уж лучше пьет что угодно, чем не пьет вообще.

КОГДА ИМЕЕТ СМЫСЛ СНИЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПРИ ПОМОЩИ ЛЕКАРСТВ?

  1. Плохая переносимость температуры.

  2. Сопутствующие болезни нервной системы.

  3. Температура тела выше 39 градусов.


Для использования в домашних условиях оптимален парацетамол (синонимы – дофалган, панадол, мексален, доломол, эффералган, тайленол; хоть что-нибудь из перечисленного желательно иметь в свечах). Если эффект от прием отсутствует – сразу же обращайтесь к врачу.
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