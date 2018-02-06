Диетологи раскрыли секрет питания малыми порциями

Питание малыми порциями считается одним из лучших способов поддерживать здоровый вес и стройную фигуру. Новое исследование показало, что соблюдать такой режим возможно при условии, что человек употребляет строго здоровую пищу.Совет употреблять еду в умеренных количествах работает только в том случае, если выбор делается в пользу здоровых продуктов, приводится мнение исследователей в Psych Central. При употреблении блюд, насыщенных жиром и калориями, удержаться от того, чтобы не съесть больше, чем нужно, не могут даже люди, которых специально готовят и настраивают есть меньше.Были проведены эксперименты во время которых участники получали еду в разных порциях. Треть добровольцев при этом заранее обучалась стратегии контроля над потребляемым количеством пищи. Но в тех случаях, когда людям давали увеличенные порции очень калорийных блюд, даже они не могли питаться дисциплинированно.По словам ученых, практически все добровольцы в таких обстоятельствах начинали больше есть. Людей не напрягало даже то, что порции могли быть гигантскими. Когда размер порции увеличили на 75%, объем потребляемой пищи вырос в среднем на 27%.В случае с полезными продуктами все было наоборот. Их увеличение способствовало тому, что люди начинали придавать больше значения вкусу пищи, тщательнее выбирать и в итоге обходиться более умеренными порциями, хотя специально к этому не стремились.