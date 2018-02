Собаки чаще кусают тревожных людей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Бродячие собаки в крупных и не очень городах – это действительно проблема. Регулярно появляется информация о том, что в том или ином регионе собака покусала человека или даже стая собак кого-то загрызла. Кому стоит особенно опасаться собачьих укусов? На этот вопрос ответили ученые из департамента эпидемиологии и общественного здоровья Ливерпульского университета (University of Liverpool’s Department of Epidemiology and Population Health). Поскольку официальная статистика по укусам собак в Великобритании учитывает только обращения граждан в больницы, специалисты пошли другим путем.Студенты-ветеринары опросили почти 700 человек из 385 семей в небольшом британском городке в графстве Чешир. Задавались вопросы по поводу наличия собак в доме, а также все участники исследования заполнили небольшую анкету. В этих анкетах они указывали, сколько лет им было, когда их укусила собака, была ли эта собака им знакома и обращались ли они потом за медицинской помощью. Кроме того, каждый человек прошел личностный тест.По итогам выяснилось, что, во-первых, собаки кусают в 2,5 раза больше людей, чем это фиксируется в официальной статистике (1873 на 100 тысяч против 740). Во-вторых, животные предпочитают мужчин, а не женщин – покусанных представителей сильного пола было почти в два раза больше. 44% респондентов были покусаны в возрасте до 16 лет, 55% укусов последовало от совершенно незнакомых собак. Однако самая сильная ассоциация была выявлена между вероятностью собачьего укуса и эмоциональной стабильностью кусаемого. Люди, страдавшие тревожностью, депрессией, раздражительностью, гораздо чаще подвергались нападениям собак, чем эмоционально стабильные респонденты.