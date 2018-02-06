Американские учёные сделали неприятное открытие об электронных сигаретах

Исследования на грызунах показали колоссальный риск развития онкологии.Электронные сигареты получили распространение благодаря информации о том, что они содержат меньше канцерогенов, чем в табачном дыму. Нью-йоркские ученые изучили последствия вдыхания испарений от вейпов подопытными мышами. Оказалось, что через месяц у грызунов стала разрушаться ДНК легких, сердца и мочевого пузыря. На этом основании был сделан вывод, что риск онкологических заболеваний от электронных сигарет еще выше, чем от курения обычного табака.Хотя разработчики вейпов не согласны с таким утверждением. При этом, систему нагревания табака iQOS, подготовленную табачной компанией Philip Morris, Управление по санитарному контролю признавать здоровой отказалось. А, согласно статистическим данным, студенты и школьники, являющиеся вейперами, буквально в течение двух лет переходят на обычные сигареты.Кстати, одним из вызывающих серьезные осложнения веществ является глицерин. При постоянном его употреблении у человека может начаться першение в горле, ощущение сухости в носоглотке, обострение заболеваний почек и обезвоживание кожи. Полностью выводиться из легких глицерин не может, поэтому частично он оседает внутри. А его свойство к накоплению влаги приводит к тому, что вейперы во время дождя или тумана вдыхают влажный воздух, который будет, благодаря глицерину, накапливаться в легких, отчего у курильщика может начаться не только кашель, но и различные осложнения.К тому же, ароматизаторы, используемые в жидкостях для электронных сигарет, оказывают вред для легких, причем на клеточном уровне. Медики проанализировали 13 вкусовых добавок для вейпов, пять из них на поверку оказались практически ядами. Отрицательное воздействие на клетки фиксировалось даже, когда курильщики использовали разные электронные сигареты.Несмотря на то, что специалисты согласны с меньшей токсичностью выдыхаемого пара от вейпов, вред, который они наносят здоровью, просто огромен. Современное производство электронных сигарет и различных устройств для них развивается очень быстро, появляются все новые атомайзеры, которые дают гораздо больше пара. И, если раньше вейпер потреблял 2-3 мл жидкости в день, то теперь мощные устройства позволяют ему употребить в 10 раз больше. Соответственно, еще больше увеличивается шанс у курильщика приобрести целый «букет» опаснейших заболеваний.