Минздрав определил четыре главных критерия здорового образа жизни

Всё просто — не курить, есть больше фруктов и овощей, быть активным и не злоупотреблять солью.И ещё одно важное условие, которое отметили специалисты, — только при соблюдении всех этих четырёх факторов можно говорить действительно о здоровом образе жизни. Если на один из этих пунктов вы закрываете глаза — например, курите сигареты (пускай даже эпизодически), — то никакими дополнительными упражнениями или полезной едой вред для организма от никотина снизить не удастся.— Что такое здоровый образ жизни? Не выдуманное понятие, а понятие вычисленное. Это когда человек выполняет четыре условия: первое — не курит, второе — если он потребляет не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например ходьбой в интенсивном темпе. Четвёртое условие — нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки.Включение именно этих факторов неслучайно и основано на статистических исследованиях. По словам Бойцова, при соблюдении всех четырёх критериев здорового образа жизни вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности в течение трёх лет снижается на 50%.При этом многих удивит отсутствие в списке отказа от алкоголя. Авторы прокомментировали это следующим образом:— По поводу алкоголя мы сейчас дополняем полученные результаты. Но в уже сделанных расчётах фактор алкоголя не был учтён.