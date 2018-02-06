Ученые бьют тревогу: кофе из автоматов провоцирует рак

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Первыми об опасности распространенных в современном мире кофейных автоматов заговорили за океаном. Калифорнийские ученые считают, что частое употребление подобного напитка может провоцировать развитие онкозаболеваний. Ученые уже обратились к чиновникам с просьбой наносить на автоматы, базирующиеся на заправках и автомойках, маркировку, предупреждающую об опасности такого кофе.Рак может провоцировать находящийся в растворимом кофе акриламид. Его гораздо меньше в напитке, приготовленном дома, пусть даже из растворимого сырья, но поставщики кофе для автоматов обычно не тратятся на продукт высокого качества. Кроме этого, акриламид часто применяется при обработке шоколада и миндаля — частых ингредиентов кофе.Об опасности этого канцерогена впервые заговорили в начале 2000-х, когда в ходе лабораторных опытов ученые давали крысам акриламид, добавленный в воду. У абсолютного большинства подопытных быстро развивались злокачественные опухоли.Таким образом, кофе, известный как средство для профилактики рака, может принести организму не пользу, а вред. Ученые однозначно советуют предпочесть сваренный продукт растворимому и употреблять не больше трех чашек натурального напитка в день.