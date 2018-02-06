Государство снимет с себя расходы на медицину

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Власти обсуждают реформу обязательного медицинского страхования (ОМС) для повышения ответственности страховых компаний, при этом сняв часть ответственности с государства. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.Вопрос об ОМС обсуждали на совещании у главы Минфина Антона Силуанова, также в нем участвовали представители Центробанка и крупных страховых компаний. Речь шла о том, что роль страховщиков в процессе ОМС недостаточна: они лишь пропускают через себя денежные потоки, сообщил собеседник издания. Отечественная система оплаты здравоохранения нуждается в реформах, которые будут опробованы в нескольких регионах, констатировали участники встречи.Российское здравоохранение финансируется по советскому сметному принципу, считает председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин. Ежегодно в январе комиссия из представителей территориального фонда ОМС (ТФ ОМС), регионального минздрава на год вперед определяет, сколько и каких потребуется медицинских услуг, она же определяет и тарифы.Затем из территориального фонда ОМС деньги ежемесячно поступают страховщикам — в зависимости от того, сколько у них застрахованных. Больница при этом выставляет страховщику счета за оказанные услуги. Если счет меньше суммы, перечисленной на месяц, страховщик в течение трех дней возвращает остаток денег в ТФ ОМС. Если больше, за недостачей он все равно обращается к территориальному фонду, то есть к государству.В октябре 2017 года газета «Коммерсантъ» писала о том, что страховые компании и правительство обсуждают проведение эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках ОМС. Пилотным регионом, где опробуют такую систему, может стать Москва.