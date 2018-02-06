Диетологи одобрили употребление пиццы

Пицца не только не вредна, - это блюдо может быть более полезным вариантом завтрака, чем традиционные хлопья с молоком. Об этом в публикации The Independent заявила американский специалист по здоровому питанию Челси Эмер. По словам эксперта, для здоровья, прежде всего, важно обращать внимание на состав употребляемых продуктов.Есть на завтрак хлопья с молоком – типичная для западного образа питания привычка, получившая распространение и в других культурах. Но диетолог Челси Эмер отметила, что в хлопьях, которые продаются в магазинах, почти нет белка и полезных жиров. В то же время в них содержится избыточное количество сахара – почти половина нормы для взрослого человека за сутки.В сравнении с таким завтраком, считает специалист, пицца – гораздо более правильный выбор. Это блюдо содержит куда больше белков и сможет наполнить организм энергией. Правда, для здорового человека норма завтрака - один кусок пиццы и не более. «В среднем куске пиццы и миске хлопьев с молоком содержится одинаковое количество калорий», - отметила диетолог.В дискуссию об употреблении пиццы за завтраком включилась британский диетолог Рианон Лэмберт. Она заявила, что далеко не любая пицца может считаться подходящим для здорового приема пищи блюдом.«Для завтрака подойдет вариант без большого количества вредных добавок. Проблема в том, что люди предпочитают заказывать огромные жирные пиццы, и мало кто из них ограничиваются одним куском», - критически заметила диетолог.