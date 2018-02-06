Медики объяснили, от чего может резко испортиться зрение

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Названы все возможные причины ухудшения зрения.Зрение может снижаться с годами, но врачи все-таки советуют сделать все возможное, чтобы встретить старость с отличными показателями и не пользоваться очками для чтения.Многие люди подвергают здоровье своих глаз и зрение в целом серьезному риску, проводя много времени у мониторов компьютеров и других электронных гаджетов. В таком случае, если вы не в силах что-то изменить, например, не читать электронную почту в темноте, лежа в постели, то хотя бы делайте ежедневно зарядку для глаз и в течение дня старайтесь каждые 40-50 отвлекаться от экранов, чтобы расслабить свои глаза.Для чего нужно знать о причинах ухудшения зрения? Таким образом, вы можете пересмотреть свой образ жизни и внести в него коррективы, исключив всех возможных предшественников снижения способности хорошо видеть и на расстоянии и вблизи.- длительное пребывание за компьютером/планшетом/смартфоном, которое сильно напрягает глаза;- дефицит витамина А в организме человека особенно после 40 лет;- замедленное кровообращение из-за избыточной массы тела и закупоренных холестерином сосудов;- чтение печатной или электронной книги может навредить зрению, если держать ее ближе 30 см от глаз.Бывает и так, что человека настигает. То есть, он может перестать видеть спонтанно - буквально пару минут назад зрение было четким и тут вдруг все потемнело или "поплыло" вокруг. В таком случае нужно немедленно вызывать "скорую", та как причинами являются:- инфаркты, инсульты;- сильное нервное потрясение;- нарушение мозгового кровообращения;- кровоизлияние в стекловидное тело глаза;- острая непроходимость артерии сетчатки;- поражение сетчатки глаза.Если вы стали замечать, что ваше зрение становится с каждым днем только хуже, не откладывайте в долгий ящик визит к офтальмологу/окулисту. Врач определит, на сколько снизилось зрение, назначит лечение и даст рекомендации, которые могут даже спасти ситуацию и восстановить ваше зрение.