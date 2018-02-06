Эти советы помогут сохранить суставы здоровыми

Рекомендации медиков направлены на сохранение суставов здоровыми и невредимыми.Одним из самых распространенных суставных заболеваний является подагра, ее осложненная форма носит несколько иное название "подагрический артрит". Возникает данный недуг при нарушенном обмене веществ и отложении солей мочевой кислоты в тканях суставов.Медики утверждают, что при составлении ежегодных статистик отмечается рост людей, имеющих избыточную массу тела, собственно, как и тех, кто страдает от подагры и других заболеваний суставов.Единственная причина, которую могут выделить врачи - это неправильное питание, а также употребление алкоголя и дефицит "здоровой" жидкости в организме человека. Причем, эта причина и ожирения, и суставных заболеваний.Пить не менее 9 стаканов воды без газа за день.Ежедневно выпивать хотя бы одну чашку травяного отвара, так как его употребление способствует естественному выведению мочевой кислоты из организма.Желательно, вместо десертов есть яблоки. Возьмите за правило после завтрака, обеда и ужина съедать по яблоку.Такие ягоды, как клубника и вишня эффективно растворяют соли мочевой кислоты, поэтому на них стоит налегать в сезон, а также замораживать на зиму, чтобы круглый год суставы были под их надежной защитой.Ешьте орехи каждый день. Благодаря Омега-3, орехи благотворно воздействуют на систему кровоснабжения, что подразумевает налаженную циркуляцию крови в организме, в том числе и около суставов.Для профилактики подагры врачи рекомендуют ежедневно пить свежеотжатые соки из свеклы, моркови, имбиря и яблок. В день достаточно одного стакана овощного или фруктового фреша.Если у вас появились симптомы подагры или вы заметили, что за последние несколько месяцев сильно прибавили в весе, обратитесь к специалистам и они помогут вам решить подобные проблемы со здоровьем, не допустив развития осложнений.