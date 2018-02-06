Исследования доказали опасность препарата, который есть в каждой аптечке

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Лекарство наиболее опасно для женщин.Ученые говорят о том, что это вещество может быть не только полезным для снятия болей и воспалений различных типов, но также может отрицательно сказываться на здоровье человека.И речь не только о текущих побочных эффектах.Также применение лекарства может сказаться и в долгосрочной перспективе на здоровье человека. Международная группа ученых из Франции, Шотландии и Дании обнаружила, что употребление популярного обезболивающего — ибупрофена влияет на продолжение рода.Речь идет об употреблении препарата женщинами, особенно уже в процессе беременности. Так, те, кто пил эти вещества в первом триместре беременности негативно влияет на фертильность плода женского пола.Это может говорить о том, что употребление такого препарата может привести к бесплодию в перспективе. Если женщина беременна девочкой, то у нее сокращается количество яйцеклеток, их число формируется еще во время внутриутробного периода и изменить его в большую сторону уже нельзя.Поэтому у нее может раньше положенного начаться менопауза, а также она может быть бесплодной.Кроме того, влияние лекарство оказывает и на плод мальчика. В этом случае меняются ткани их яичников.