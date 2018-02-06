Что такое гепатоз печени и кто рискует заболеть

Медики настоятельно рекомендуют следить за своим здоровьем и беречь его смолоду.

Даже детям известно, что печень является одним из важнейших органов, выполняющих функции очищения организма от вредных веществ. Печень в буквальном смысле слова пропускает все продукты питания через себя, поэтому ее функциональность зависит от того, что человек пьет и ест.

Ожирение и гепатоз печени

Эти два заболевания ходят рука об руку, но не только у тучных людей может развиться жировой гепатоз. В медицинской практике нередко встречаются случаи, когда довольно стройным пациентам ставят такой диагноз.

Развивается гепатоз печени по причине накопления в органе большого количества жиров. Чаще всего это происходит из-за неправильного питания и потребления продуктов, в составе которых преобладают жиры животного происхождения, а также канцерогены.

При гепатозе жир накапливается и в клетках и в клеточном пространстве печени, таким образом орган утрачивает способность функционировать на должном уровне.

Еще в группу риска жирового гепатоза можно отнести людей, увлекающихся диетами и голоданием. В таком случае печень не получает необходимых питательных веществ, обмен веществ в ней нарушается и она начинает эффективно накапливать жир.

Симптомы "ожирения" печени:

- тяжесть в животе после приема пищи;

- болезненные ощущения в правом подреберье;

- приступы тошноты, не связанные с токсикозом или пищевым отравлением;

- стремительное выпадение волос;

- изменения кожных покровов, сопровождающееся высыпаниями, выделением жира, угрями и так далее;

- сбой менструального цикла;

- ослабленный иммунитет и частые инфекционные заболевания;

- аллергические реакции на продукты питания.

При появлении первых признаков жирового гепатоза печени следует немедленно обратиться к врачу, пройти обследование и начать лечение, а также полностью пересмотреть рацион питания и начать употреблять исключительно полезную пищу.
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