Как вирусы обманывают иммунную систему?

Как у вирусов, которые вызывают хронические инфекции, такие, как ВИЧ или гепатит C, получается ускользать от иммунной системы? Ученые давно работают над раскрытием этой тайны, и наконец-то им удалось найти молекулярный механизм, который может быть ключевой деталью этого пазла. Открытие совершили специалисты из Университета МакГилла (McGill University) в Канаде, и оно может способствовать разработке новых методов лечения этих заболеваний.Способность организма бороться с вирусами зависит от боевой готовности клеток иммунной системы, которые называются T-киллерами — в их задачи входит как можно быстрее распознать вирус и разрушить его. Для идентификации вирусов эти клетки пользуются рецепторами CD8+. В свою очередь, сами T-киллеры получают химические команды в виде цитокинов, и в результате этих команд становятся более или менее активными.Мартин Ричер (Martin Richer), сотрудник университетского Департамента микробиологии и иммунологии и старший автор исследования, пояснил, что вирусы влияют на восприятие команд, таким образом, иммунные клетки неверно интерпретируют приказы и не функционируют в полную силу. Некоторые вирусы, по словам ученого, выделяют цитокин, изменяющий гликопротеины на поверхности рецепторов CD8+. T-киллеры в итоге работают хуже, и такой маневр позволяет вирусам опередить иммунитет и обосноваться в организме в виде хронической инфекции. В работу этого механизма потенциально можно вмешаться, и специалисты планируют выяснить, как. Кроме собственно инфекций, открытие может быть полезно при лечении рака и аутоиммунных заболеваний, так как при них функции T-лимфоцитов также важны.