Ученые опровергли главный миф об омоложении человека

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Американские ученые опровергли один из основных мифов, связанных с длиной теломеров и омоложением человека: оказывается, усиление активности белков, удлиняющих теломеры, связано с ускорением старения, а вовсе не его замедлением, как считалось ранее.Статья исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Бостонского университета, Стэнфордского университета и Института исследования старения при некоммерческой организации Hebrew SeniorLife была опубликована в журнале Nature Communications.Теломеры – это концевые участки хромосом, которые предотвращают потерю ДНК при делении клеток. Каждый раз при митозе теломеры сокращаются, что приводит к постепенному усилению нестабильности генома. В конце концов, клетка перестает делиться и погибает. Считается, что фермент, называемый теломеразой, позволяет продлить жизнь клеток, удлиняя теломеразную ДНК.Еще один маркер старения — метилирование, процесс присоединения метильных групп к ДНК. При этом может происходить подавление или активация определенных генов. Например, с возрастом активируются гены, способствующие нейродегенерации, и подавляется ДНК, что препятствует атеросклерозу. По уровню метилирования можно определить биологический возраст человека, который далеко не всегда совпадает с хронологическим. У людей с большим количеством метилированной ДНК высок риск преждевременной смерти.Исследователи оценили уровень метилирования у 9907 человек и провели полногеномный поиск ассоциаций, при котором изучаются ассоциации между фенотипическим признаком — в данном случае, доля метилированной ДНК — и различными вариантами генов во всех хромосомах. Они также определили SNP — точечные мутации, затрагивающие один нуклеотид, — которые были связаны с высоким уровнем метилирования. Оказалось, что одним из локусов, для которого были характерны данные SNP, был ген TERT, кодирующий часть теломеразы.Точечные мутации в TERT, ассоциированные с высоким уровнем метилирования, также связаны с удлиненными теломерами. По словам ученых, это означает, что анти-возрастная терапия, основанная на усилении активности теломеразы, не только не будет омолаживать, но и, наоборот, будет способствовать старению.