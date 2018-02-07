Ученые назвали виноград лучшим антидепрессантом

Специалисты из Медицинской школы горы Синай (Нью?Йорк, США) выяснили, что антидепрессанты на основе винограда дают меньше побочных эффектов. Об этом сообщил Life.Ученые подчеркнули, что депрессия обычно связана с другими заболеваниями, которые возникают на почве нервного расстройства. Среди них — снижение мозговой активности, воспаление иммунной системы и изменения в лимфоузлах.Современные антидепрессанты регулируют нейромедиаторы — серотонин или дофамин. При этом некоторые нарушения психического здоровья требуют более серьезного лечения.По данным сайта «Дни.ру», американские ученые доказали, что виноград не только успокаивает, но и нейтрализует сопутствующие заболевания нервной системы.Эксперты добавили, что на основе винограда можно воздать ДНК-вакцину, которую можно будет подобрать под особенности организма каждого конкретного человека.Британские ученые выяснили, какие люди чаще всего страдают от укусов собак. Так жертвами четвероногих обычно становятся эмоционально нестабильные личности.