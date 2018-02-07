Ученые назвали виноград лучшим антидепрессантом
Ученые подчеркнули, что депрессия обычно связана с другими заболеваниями, которые возникают на почве нервного расстройства. Среди них — снижение мозговой активности, воспаление иммунной системы и изменения в лимфоузлах.
Современные антидепрессанты регулируют нейромедиаторы — серотонин или дофамин. При этом некоторые нарушения психического здоровья требуют более серьезного лечения.
По данным сайта «Дни.ру», американские ученые доказали, что виноград не только успокаивает, но и нейтрализует сопутствующие заболевания нервной системы.
Эксперты добавили, что на основе винограда можно воздать ДНК-вакцину, которую можно будет подобрать под особенности организма каждого конкретного человека.
Британские ученые выяснили, какие люди чаще всего страдают от укусов собак. Так жертвами четвероногих обычно становятся эмоционально нестабильные личности.
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