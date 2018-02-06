Физические нагрузки полезны даже для курильщиков

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Интенсивная физическая активность с годами улучшает функцию легких у курильщиков. К такому выводу пришла группа исследователей, опубликовавшая статью в журнале Thorax.Исследователи обработали данные, собранные в результате 10 лет сотрудничества 25 исследовательских центров 11 европейских стран под общим руководством специалистов из Имперского колледжа Лондона. Всего в исследовании приняли участие 3,9 тысячи человек, которым на момент начала исследования было от 25 до 57 лет.Все участники эксперимента регулярно проводили спирометрическое исследование; ученые измеряли объем легких в разных условиях, а также давали участникам эксперимента опросники, чтобы выяснить, какой образ жизни ведут испытуемые. «Интенсивными занятиями спортом» считалось выполнение комплекса упражнений или бег продолжительностью не менее часа не реже двух раз в неделю.Связь между упражнениями и функцией легких оказалась вполне реальной. У тех, кто занимался спортом, все показатели были выше, чем у людей, которые были равнодушны к спорту. С годами функция легких улучшилась у тех, кто перешел от пассивного образа жизни к регулярным занятиям спортом, и у тех, кто изначально уделял внимание физической активности. Функция легких у людей, которые занимались спортом, улучшалась с годами, несмотря на вредную привычку, отмечают авторы работы.Угнетение функции легких происходит с годами у многих людей, в том числе некурящих, но у курильщиков оно происходит особенно быстро, и даже отказ от курения не всегда способен снизить темп этого процесса. Интенсивные упражнения способны замедлить деградацию и даже обратить ее, доказывают авторы работы. «Наше исследование свидетельствует об особой важности физической активности для курильщиков, поскольку они находятся в группе риска», – поясняет один из авторов работы Элейн Фуэрте (Elaine Fuertes). Курильщиков нужно предупреждать не только о вреде курения, но и о благотворном воздействии на здоровье физических упражнений, считают авторы статьи.