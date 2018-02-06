Смартфоны провоцируют развитие депрессии у подростков

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Казалось бы, смартфоны объединяют людей – можно быть на связи в любое время суток и написать другу тогда, когда этого захочется. Особенно часто используют свои гаджеты подростки – они не расстаются с ними ни днем, ни ночью, и исследователи уже далеко не в первый раз говорят, что это может быть опасно. Научная работа, опубликованная в Clinical Psychological Science, показала, что вне зависимости от того, что именно подросток делает «в телефоне», это повышает вероятность развития у него депрессии и суицидальных мыслей. Игры, социальные сети, серфинг в интернете – чем больше времени ребенок проводит за этими занятиями в обнимку со смартфоном, тем больше риск наступления проблем с психикой. Специалисты, которыми руководил доктор Стивен Шлозман (Steven Schlozman) из Массачусетса, подчеркнули, что пик заболеваемости депрессией наблюдался в момент, когда смартфоны стали особенно популярны среди детей.Исследователи отметили, что если подросток проводит со смартфоном более пяти часов в день, вероятность возникновения у него суицидальных мыслей повышается на 71%. Оптимально, сообщили ученые, – это если ребенок играет, общается или сидит в интернете не более часа в день. При двух часах риск незначительно повышается, при трех и более – резко идет вверх. Часто детям покупают первые смартфоны в возрасте около 10 лет. Научные сотрудники рекомендовали повысить эту планку до 14 лет и следить, чтобы подростки проводили со смартфоном не более двух часов в день, а лучше – менее.