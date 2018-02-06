Смартфоны провоцируют развитие депрессии у подростков
Исследователи отметили, что если подросток проводит со смартфоном более пяти часов в день, вероятность возникновения у него суицидальных мыслей повышается на 71%. Оптимально, сообщили ученые, – это если ребенок играет, общается или сидит в интернете не более часа в день. При двух часах риск незначительно повышается, при трех и более – резко идет вверх. Часто детям покупают первые смартфоны в возрасте около 10 лет. Научные сотрудники рекомендовали повысить эту планку до 14 лет и следить, чтобы подростки проводили со смартфоном не более двух часов в день, а лучше – менее.
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