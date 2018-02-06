Мобильные телефоны и рак: есть ли связь?

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Разговоры о том, что излучение, испускаемое мобильными телефонами, может вызывать опухоли, ведутся давно. ВОЗ подчеркивает, что создаваемые мобильниками электромагнитные поля были внесены Международным агентством по изучению рака в список возможных канцерогенов для людей.Результаты исследования, проведенного американскими специалистами в рамках Национальной токсикологической программы, свидетельствуют о том, что смартфоны и мобильные телефоны действительно могут представлять некоторую опасность. Так, авторы показали, что у самцов крыс, подвергавшихся очень высокому уровню излучения, испускаемого мобильными телефонами, вызывало образование шванном – редких опухолей, поражающих нервную ткань в области сердца животных. Опухоли образовались у 6% животных, которых облучали. У самок крыс и мышей, которых подвергали тому же воздействию, злокачественные новообразования не развивались, не было шванном и у самцов, которые облучению не подвергались.Впрочем, стоит помнить, что результаты экспериментов на животных, нельзя экстраполировать на людей, а кроме того, в эксперименте тестировались очень высокие уровни излучения, действию которого к тому же подвергалось все тело животных, а не какая-то определенная зона.Однако Джон Бачер (John Bucher), один из членов исследовательской группы, отмечает, что именно опухоли, напоминающие шванномы, обнаруживались у людей, которые очень активно пользовались сотовыми телефонами. Он поясняет, что у людей опухоли затрагивали головной мозг, а не ткани сердца, но по строению были очень похожи.Другие же исследователи считают, что поводов для беспокойства нет: результаты ряда экспериментов свидетельствуют о том, что широкое распространение мобильных телефонов не привело к увеличению частоты развития опухолей мозга у людей.Джеффри Шарен (Jeffrey Shuren), руководитель радиологического отделения FDA, согласен с теми, кто считает, что доказательств опасности мобильных телефонов для здоровья людей недостаточно. Он отметил, что продолжит пользоваться своим телефоном с той же частотой, как и раньше, так как считает современные телефоны безопасными.