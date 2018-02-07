Как исправить кривизну ног?

Не так уж много людей, которые имеют ровные ноги. Некоторые, чтобы исправить дефект кривизны идут на крайности и делают операцию. Спорт отличный помощник в данной проблеме, именно упражнения на пластику и растяжку дают желаемый результат.Если у человека есть определенная кривизна ног, то это совсем легко исправить. Кривизну ног может скрыть одежда, главное чтобы она не была облегающей, так как это еще больше добавит эффекта кривизны и выглядит это не очень хорошо. Второй способ - это спорт. Конечно, лучше всего не скрывать кривизну ног, а сделать свои ножки красивыми на всю жизнь.Разделить кривизну ног можно на три вида. Это о-образные, х-образные и комбинированные. Если первые два можно с помощью упражнений исправить, то комбинированные довольно трудно.В таком случае верхняя часть ног напоминает х - образную форму, колени повернуты внутрь и низ ног овальной формы. Если у человека такая выраженная форма искривления, то ни в коем случае не нужно выполнять силовые упражнения, которые могут значительно увеличить мышцы в коленях.Человеку с х-образною формою ног, не нужно пополнять свой гардероб лосинами, юбками выше колен или подобным видом одежды, лучше на определенный период забыть об этом, а еще лучше сделать распродажу и обновить свой гардероб. Когда в зеркале вы увидите улыбку и поймете, что задание выполнено, и ножки стали как в настоящей модели, тогда и можно примерять в магазинах все что облегает и не стесняться теперь своего тела.Вторая форма кривизны о-образная. Владельцы таких ножек с легкостью могут превратить себя в настоящую красавицу, но нужно для этого приложить немало усилий. Результат не заставит долго ждать. Не стоит также надевать белый или серый тип одежды, чтобы не подчеркивать этот недостаток. Обувь не должна быть очень низкой. Если есть желание носить не очень широкие джинсы, можно присмотреться к такому стилю как "бананы", то есть, сужены только внизу, а по ноге хорошо ложатся и достаточно скрывают кривизну.Кроме одежды, исправить кривизну ног помогут занятия танцами или гимнастикой. Благодаря растяжке появится пластика, и кривизна ног не будет такой заметной как раньше. Чтобы ноги выглядели красиво, нужно чтобы они были обтянуты мышцами, это поможет придать им красивую форму. Эти мышцы не должны быть как у бодибилдера, это нам не нужно. Совсем худой человек с тонкими кривыми ногами, согласитесь, не привлекательно выглядит, а очень перекаченные ноги тоже кажутся страшненькими. А вот слегка накаченные, рельефные ноги дают человеку уверенность, простоту передвижения и внимание от противоположного пола.В основном вопрос кривых ног резко встает среди женской части населения, для мужчины это менее важно. Хотя есть и такие мужчины, которые имеют прекрасные ноги, благодаря специальным физическим упражнениям и правильному образу жизни.Каждая форма индивидуальна, и найти подход сможет только профессионал в спортивном зале, или собственное рвение, но прежде всего безопасность и здоровье. Если приложить усилия, то результат не заставит ждать. Люди за месяц могут сесть на шпагат, то почему невозможно исправить такой дефект растяжками. Выбор всегда остается за вами. Все так просто не рождается на этой земле, тем более результат.