Рыбий жир вреднее, чем кажется

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Испанские диетологи из Гранадского университета утверждают, что регулярное включение масла подсолнечника и рыбьего жира в рацион представляет собой существенную угрозу для здоровья печени.В ходе эксперимента ученые кормили крыс пищей с добавками различных масел, в числе которых был рыбий жир, а также оливковое и подсолнечное масла. При долгосрочном включении в рацион рыбьего жира и масла подсолнечника в тканях печени животных происходили необратимые нарушения. В результате у подопытных крыс развивались изменения печени, приводящие к неалкогольному стеатогепатиту — тяжелой форме неалкогольной жировой болезни печени.По словам ученых, данная ситуация происходит из-за отложения жира в тканях печени и, как следствие, воспаления и повреждения ее клеток. Это, в свою очередь, повышает вероятность развития цирроза и злокачественных опухолей органа.Оливковое масло было признано наиболее безопасным для организма человека и, в частности, для его печени. Практически пожизненное поступление рыбьего жира в организм увеличивало оксидативный стресс для клеток печени, угнетало работу митохондрий, снижало функции клеток.Прием подсолнечного масла повышал риски развития фиброза печени, негативно влиял на структуру органа и экспрессию генов, активизировал процессы окисления в клетках печени.