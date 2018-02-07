Как супружеская неверность вредит здоровью?

Взгляд на супружескую неверность с точки зрения здоровья и медицины, взгляд врачей и ученых на измену. Какой вред для здоровья способна принести измена постоянному партнеру?Моногамия свойственна лишь для 3-5% млекопитающих, в том числе и для человека. Верность партнеру сыграла роль одного из главных факторов в эволюции человека, пара имела больше шансов выжить и воспроизвести здоровое потомство. Супружеская неверность свойственна не только человеку, биологи связывают измены с повышением уровня некоторых гормонов, особенно окситоцина, дофамина и вазопрессина.Одно из самых масштабных исследований для изучения супружеской неверности было проведено в Финляндии, его участниками стали более 7400 человек, они проходили анонимное тестирование. Более 40% женщин, хотя бы раз совершавшие измену, были обладательницами гена, связанного с выработкой гормона вазопрессина. Исследования проводились и в животном мире, в качестве объектов для наблюдения были выбраны волки. Биологи заметили, что некоторые волки создают пары, а другие живут стаями. Моногамия или полигамия животных зависит от уровня вазопрессина и окситоцина, при искусственном изменении гормонального фона стайные животные становились парными и наоборот.Однако, нельзя утверждать, что верность человека зависит только лишь от его генома, наследственность лишь дает предрасположенность к верности или неверности. На убеждения человека влияет множество факторов, уровень вазопрессина не является решающим. Ученые выделили ряд рисков, которым подвергают свое здоровье люди, склонные к полигамии.Люди, склонные к супружеским изменам, на 30% чаще практикуют незащищенный секс, при этом они создают опасность не только для себя, но и для своего постоянного партнера. Таким образом передается более 30 опасных заболеваний, для женщин высок риск заразиться вирусом папилломы человека, вызывающим рак шейки матки.Самое опасное заболевание, передающееся половым путем – это ВИЧ, темпы его распространения в России ужасают даже экспертов.Около 1% внезапных сердечных смертей происходит во время секса, не очень высокий показатель, но тем не менее, пугающий. Смерть возникает по причине внезапной остановке сердца из-за высокой нагрузки и возросшего давления. Около 90% таких смертей происходят именно во время супружеской измены, причем зачастую такая участь постигает людей, никогда не испытывающих проблем с сердцем.Психологи отмечают, что измена и депрессия часто являются двумя оборотами одной проблемы. Иногда депрессия является причиной для измены, иногда появляется как следствие супружеской неверности. Устранить такую депрессию без вмешательства специалиста и медикаментозной терапии практически невозможно. Первым последствием измены является невроз, он очень быстро переходит в полноценную депрессию.