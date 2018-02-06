Зимние напитки для укрепления иммунитета

Зимой очень важно укреплять иммунитет, особенно перед новогодними праздниками. В этих вкусных напитках собраны самые лучшие компоненты, от каждого будет больше пользы, чем от лекарств из аптеки.

Чай Масала

На приготовление этого пряного и ароматного напитка уйдет не более четверти часа, чай масала согревает и удивляет необычными сочетаниями. Пропорции специй могут быть изменены по вкусу.

Потребуется:

  • Молоко средней жирности – 2 стакана;

  • Вода – 1 стакан;

  • Черный чай – 1 чайная ложка;

  • Корень имбиря – отрезок в 2-3 сантиметра;

  • Гвоздика – 3 соцветия;

  • Мускатный орех – 1-2 щепотки;

  • Очищенный кардамон – 1 шт. черного и 10 шт. зеленого;

  • Душистый перец – 3-4 горошинки.


Специи измельчаются в ступке, молоко и вода смешиваются в кастрюле и доводятся до кипения. После того, как полученная жидкость закипит, нужно убавить огонь, затем добавить специи и натертый имбирь. Варите на медленном огне в течении пары минут, затем засыпьте черный чай, снимите с огня и дайте напитку несколько минут, чтобы он настоялся. Полученный чай нужно процедить, и он готов к употреблению.

Напиток с перцем чили

Вкуснейший напиток для укрепления иммунитета будет готов менее, чем за десять минут.

Потребуется:

  • Зеленый чай – 1 чайная ложка;

  • Свежий перец чили - 1/3 стручка;

  • Натертый корень имбиря – 2 столовые ложки.


Все компоненты смешиваются и заливаются тремя стаканами кипятка, время на настаивание – 5-10 минут.

Тонизирующий клюквенный напиток

На приготовление напитка уйдет около получаса, укрепляющий иммунитет и бодрящий эффект продлятся намного дольше.

Потребуется:

  • Свежая клюква – 1 стакан;

  • Лимон – половина небольшого плода;

  • Корень имбиря – отрезок в 4 сантиметра;

  • Теплая вода – 0,7 литра;

  • Мед – 1 столовая ложка.


Корень имбиря нужно натереть на терке, а половинку лимона – нарезать вместе с цедрой на маленькие кусочки. Клюкву, лимон и имбирь поместите в блендер и измельчите до однородной массы. Смешайте получившуюся смесь с водой, оставьте на 15-20 минут, затем процедите и добавьте мед.

Если хотите напиток послаще, можете добавить больше меда.

Шот из имбиря и чеснока

Очень специфический напиток, но он является лидером по укреплению иммунитета. Попробуйте, возможно вам понравится.

Потребуется:

  • Натертый корень имбиря – 70 грамм;

  • Чеснок – 1 зубчик;

  • Перец чили – 1 щепотка.


Выдавите сок из чеснока и имбиря, смешайте их и посыпьте перцем чили.

Пряный кофе

На укрепление иммунитета может работать не только чай, но и кофе. Этот кофе будет готов менее, чем за десять минут.

Потребуется:

  • Молотый кофе для турок – 2 чайные ложки;

  • Морская соль – щепотка;

  • Корица в порошке - щепотка;

  • Мускатный орех – щепотка;

  • Кайенский перец – щепотка;

  • Имбирь в порошке – щепотка.


Смешайте все компоненты в турке и залейте двумя стаканами воды. Варите так, как всегда варите натуральный кофе.
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