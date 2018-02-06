Зимние напитки для укрепления иммунитета



Молоко средней жирности – 2 стакана;



Вода – 1 стакан;



Черный чай – 1 чайная ложка;



Корень имбиря – отрезок в 2-3 сантиметра;



Гвоздика – 3 соцветия;



Мускатный орех – 1-2 щепотки;



Очищенный кардамон – 1 шт. черного и 10 шт. зеленого;



Душистый перец – 3-4 горошинки.





Зеленый чай – 1 чайная ложка;



Свежий перец чили - 1/3 стручка;



Натертый корень имбиря – 2 столовые ложки.





Свежая клюква – 1 стакан;



Лимон – половина небольшого плода;



Корень имбиря – отрезок в 4 сантиметра;



Теплая вода – 0,7 литра;



Мед – 1 столовая ложка.





Натертый корень имбиря – 70 грамм;



Чеснок – 1 зубчик;



Перец чили – 1 щепотка.





Молотый кофе для турок – 2 чайные ложки;



Морская соль – щепотка;



Корица в порошке - щепотка;



Мускатный орех – щепотка;



Кайенский перец – щепотка;



Имбирь в порошке – щепотка.



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Зимой очень важно укреплять иммунитет, особенно перед новогодними праздниками. В этих вкусных напитках собраны самые лучшие компоненты, от каждого будет больше пользы, чем от лекарств из аптеки.На приготовление этого пряного и ароматного напитка уйдет не более четверти часа, чай масала согревает и удивляет необычными сочетаниями. Пропорции специй могут быть изменены по вкусу.Потребуется:Специи измельчаются в ступке, молоко и вода смешиваются в кастрюле и доводятся до кипения. После того, как полученная жидкость закипит, нужно убавить огонь, затем добавить специи и натертый имбирь. Варите на медленном огне в течении пары минут, затем засыпьте черный чай, снимите с огня и дайте напитку несколько минут, чтобы он настоялся. Полученный чай нужно процедить, и он готов к употреблению.Вкуснейший напиток для укрепления иммунитета будет готов менее, чем за десять минут.Потребуется:Все компоненты смешиваются и заливаются тремя стаканами кипятка, время на настаивание – 5-10 минут.На приготовление напитка уйдет около получаса, укрепляющий иммунитет и бодрящий эффект продлятся намного дольше.Потребуется:Корень имбиря нужно натереть на терке, а половинку лимона – нарезать вместе с цедрой на маленькие кусочки. Клюкву, лимон и имбирь поместите в блендер и измельчите до однородной массы. Смешайте получившуюся смесь с водой, оставьте на 15-20 минут, затем процедите и добавьте мед.Если хотите напиток послаще, можете добавить больше меда.Очень специфический напиток, но он является лидером по укреплению иммунитета. Попробуйте, возможно вам понравится.Потребуется:Выдавите сок из чеснока и имбиря, смешайте их и посыпьте перцем чили.На укрепление иммунитета может работать не только чай, но и кофе. Этот кофе будет готов менее, чем за десять минут.Потребуется:Смешайте все компоненты в турке и залейте двумя стаканами воды. Варите так, как всегда варите натуральный кофе.