Открытие: алкоголь очищает мозг от опасных белков
Специалисты изучили работу глимфатической системы животных. Она необходима для выведения продуктов жизнедеятельности клеток мозга. Исследователи пришли к выводу, что низкие дозы алкоголя помогают удалить опасные белки, в том числе связанные с болезнью Альцгеймера, из нервной системы.
Ранее британские ученые исследовали воздействие алкоголя на людей. Специалисты выяснили: красное вино расслабляет и усиливает ощущение собственной привлекательности, но может сделать человека плаксивым и усталым. Белое вино влияет так же, как и красное. Правда, эффект менее выражен в целом. Крепкие алкогольные напитки связаны с агрессией и беспокойством. Зато они придают сил и дарят чувство уверенности в себе. А пиво одновременно расслабляет и дает уверенность в своих силах.
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