Чем опасно давление для беременных

Ученые из Голландии опубликовали результаты своего исследования, согласно которым опасность повышенного кровяного давления была недооценена. Ранее считалось, что давление будущей матери влияет на ее здоровье, но это не ключевой фактор в ходе беременности. Теперь же врачи заявили, что будущие мамы должны тщательно следить за уровнем своего кровяного давления.

Тяжелая форма преэклампсии может сказаться как на здоровье матери, так и на здоровье будущего ребенка. Такие женщины должны следить за своим кровяным давлением в течение года после рождения ребенка. При этом, высокое давление должно быть знаком, что за здоровьем нужно следить, однако давление «часто остается незамеченным, потому что женщины получают нормальные показания артериального давления» у врача-хирурга.

В результате исследования оказалось, что меньше 20% наблюдаемых женщин имели проблемы с давлением: при этом гипертензия может быть скрытой. Примерно половина этих пациенток могут остаться незамеченными. При этом, проблемы могут быть и с низким давлением. Слишком низкое давление также показатель того, чтобы следить за здоровьем будущей мамы. Проблемы могут быть даже только в ночное время — это уже повод бить тревогу, поскольку это может привести к гибели матери и ребенка.

Ночная гипертония увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, инсульта и смерти, затрагивает 42,5% женщин.
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