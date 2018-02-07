Чем опасно давление для беременных
Тяжелая форма преэклампсии может сказаться как на здоровье матери, так и на здоровье будущего ребенка. Такие женщины должны следить за своим кровяным давлением в течение года после рождения ребенка. При этом, высокое давление должно быть знаком, что за здоровьем нужно следить, однако давление «часто остается незамеченным, потому что женщины получают нормальные показания артериального давления» у врача-хирурга.
В результате исследования оказалось, что меньше 20% наблюдаемых женщин имели проблемы с давлением: при этом гипертензия может быть скрытой. Примерно половина этих пациенток могут остаться незамеченными. При этом, проблемы могут быть и с низким давлением. Слишком низкое давление также показатель того, чтобы следить за здоровьем будущей мамы. Проблемы могут быть даже только в ночное время — это уже повод бить тревогу, поскольку это может привести к гибели матери и ребенка.
Ночная гипертония увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, инсульта и смерти, затрагивает 42,5% женщин.
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