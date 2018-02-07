Что такое пародонтит и почему лечить его нужно почти всем

Сегодня люди все чаще задумываются о здоровье зубов. В связи с этим особой популярностью стала пользоваться профессия пародонтолога. Ведь на сегодняшний день посещения одного лишь стоматолога-терапевта недостаточно, т. к. не со всеми заболеваниями челюсти и полости рта он может справиться. При этом даже простое воспаление десен может оказаться критически опасным. О том, чего сегодня стоит опасаться, рассказалаСегодня многие постоянно по привычке называют проблемы с деснами парадонтозом. По большому счёту пародонтоз — это остеопороз, только челюстных костей. Ставится такой диагноз только после ряда анализов и встречается очень редко (5-10% случаев). Зачастую же пародонтоз путают с пародонтитом. А вот им страдает 95% населения в России и около 80% людей во всём мире.Пародонтит — это воспалительное заболевание, которое затрагивает и костную ткань, и опорную структуру зуба. Без лечения всё это ведёт только к одному: появлению подвижности и потере зуба, вероятность которой, по последним исследованиям, в 5 раз выше из-за заболеваний дёсен, чем из-за кариеса и его осложнений.В группе риска находятся все. Основная причина пародонтита — это микробный фактор. У нас во рту всегда есть хорошая и плохая микрофлора, при снижении иммунитета плохой становится больше. Многие могут сказать, что они отлично ухаживают и чистят зубы дважды в день, но, как показывает практика, 90% пациентов делают это неправильно! С другой стороны, независимо от стараний, на поверхности зуба и десны остается налёт. Если в течение двух-трех дней его не убрать, образуется щель между зубом и десной и инфекция проникает глубже. Даже при условии правильной техники чистки зубов современные зубные щётки не счищают весь налёт в труднодоступных местах. Прекрасным дополнением является ирригатор. Он вымоет все, что спрятано, и позволит дольше поддерживать здоровье десен.Заболевания десен очень коварны, потому что часто протекают бессимптомно. В своей ежедневной практике я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди обращаются самостоятельно только уже при появлении серьёзных симптомов: при кровоточивости десен, снижении уровня десны, появлении «чёрных треугольников» между зубами, запахе изо рта, перемещении или наклоне зубов, гиперчувствительности от холодных напитков и даже воздуха. Всё это свидетельствует о том, что разрушительные процессы идут уже давно, а проявили себя либо при снижении иммунитета, либо тогда, когда резервные силы организма просто закончились.Чаще ко мне попадают люди по рекомендации смежных специалистов-стоматологов: терапевтов, ортопедов, хирургов, гигиенистов. Очень важно проходить плановый осмотр у пародонтолога после профессиональной гигиены полости рта. Одно быстрое безболезненное пародонтологическое исследование поможет вовремя диагностировать проблему и определить метод лечения. При должном участии со стороны пациента и выполнении всех рекомендаций врача по домашней гигиене останется просто поддерживать результат.Лечение подбирается индивидуально как раз после пародонтологического исследования. Есть терапевтические методы и хирургические. Весь смысл заключается в глубокой чистке, удалении поддесневого зубного камня, полировке корней и обновлении слоя десны, чтобы восстановить зубодесневое соединение. Одним из самых популярных современных терапевтических методов является аппаратное лечение. Многие пациенты уже оценили его бережный подход и безболезненность, ну а врачи, конечно, оценили результат.Я всегда провожу контрольное пародонтологическое исследование через 3-4 недели после процедуры, чтобы оценить эффективность проведенного лечения. Далее пациенту остается лишь поддерживать гигиену на высоком уровне.