Как вылечить спину за две недели?
Новая техника
Эта спасательная техника улучшает осанку. Ее советую опытные тренеры. Способ действенный, так как снимает напряжение.
Боль в спине говорит о том, что имеются заболевания, мышцы находятся в напряженном состоянии.
К стенке
Чтобы боли в позвоночнике исчезли и больше не беспокоили, растянуть его, надо выполнять упражнение в течение 2 недель.
Выпрямись
Необходимо спиной прижаться к стене и расположить ноги на 30 см друг от друга.
Присядь
Необходимо выполнять скольжение вниз. Спина должна не отрываться от стены, а ноги находиться на расстоянии от нее на 30 сантиметров.
Встань
В исходном положении прижать низ спины к стенке.
После выполнения упражнения можно спокойно заниматься делами. На протяжении всего дня стараться держать осанку. Со временем это войдет в привычку, спина будет беспокоить меньше, а рост прибавит в сантиметрах. Техника Александера подойдет абсолютно всем. Она безвредна и не требует наблюдения тренера, поэтому можно проводить в домашних условиях.
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Добавил stefan в категорию Ревматология
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