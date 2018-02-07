Как вылечить спину за две недели?

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Существует большое количество комплексов упражнений, которые позволяют убрать боли в спине, улучшают осанку и общее состояние. Также этот метод способен вытягивать человека на 5 сантиметров.Эта спасательная техника улучшает осанку. Ее советую опытные тренеры. Способ действенный, так как снимает напряжение.Боль в спине говорит о том, что имеются заболевания, мышцы находятся в напряженном состоянии.Чтобы боли в позвоночнике исчезли и больше не беспокоили, растянуть его, надо выполнять упражнение в течение 2 недель.Необходимо спиной прижаться к стене и расположить ноги на 30 см друг от друга.Необходимо выполнять скольжение вниз. Спина должна не отрываться от стены, а ноги находиться на расстоянии от нее на 30 сантиметров.В исходном положении прижать низ спины к стенке.После выполнения упражнения можно спокойно заниматься делами. На протяжении всего дня стараться держать осанку. Со временем это войдет в привычку, спина будет беспокоить меньше, а рост прибавит в сантиметрах. Техника Александера подойдет абсолютно всем. Она безвредна и не требует наблюдения тренера, поэтому можно проводить в домашних условиях.