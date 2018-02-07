Как проявляется недосып?

Отсутствие полноценного сна не просто портит настроение и делает вас раздражительным, недосып губит здоровье и сокращает жизнь. Что может произойти, если постоянно лишать себя полноценного сна?Недосып нарушает распорядок дня и заставляет принимать пищу в неправильное время, более того, суточная калорийность рациона повысится как минимум на 300 калорий. Отсутствие полноценного нарушает выработку гормонов аппетита и голода, а также влияет на способность усваивать глюкозу, что повышает риск развития сахарного диабета.Лишая организм сна, вы переводите его в режим экономии запасов, обмен веществ замедляется, а количество жировых тканей увеличивается. Эффект усиливается от переедания и желания есть вредные продукты.Каждый знает, что недостаток сна замедляет реакцию и ухудшает самочувствие. Некоторым людям достаточно 3-4 часов сна, чтобы чувствовать себя бодрым и работоспособным, но таких людей очень мало.Большинству для хорошего самочувствия требуется 7-9 часов ночного сна.Люди с хронической бессонницей вызывают интерес у научного мира, ряд исследований показал, что постоянный недосып повреждает целые участки нервной системы. Страдающим от бессонницы трудно приниматься решения и объективно реагировать на ситуацию.Порой нам кажется, что дополнительный шанс бодрствования позволит сделать больше важных дел, но фактически экономия на сне выливается лишь во вред для здоровья. Если спать на час меньше в течении нескольких лет, риск развития гипертонии повысится на 40%. Причиной данной зависимости являются гормоны стресса, повышение их концентрации способствует повреждению стенок кровеносных сосудов, повышению артериального давления.Распорядок дня влияет и на иммунитет, хронический недосып делает организм менее устойчивым к холоду, бактериальным и вирусным инфекциям.Если вы не выспались, то весь день пойдет наперекосяк – вы забудете сделать важное дело, перепутаете покупки в списке, придете на встречу с опозданием. При разовом недосыпе поможет дневной сон, всего 15 минут будет достаточно для того, чтобы стать менее рассеянным.В сонном состоянии заниматься спортом не возникает никакого желания, однако, тренировать все-таки нужно. Эффективность занятий спортом будет очень низкой, но физическая нагрузка поможет раньше уснуть и выровнять режим.Недостаток сна делает человека менее устойчивым к трудностям и стрессам, неспособным контролировать свои эмоции. Несдержанность приводит к проблемам в профессиональной сфере и личной жизни.