Чем заменить сахар в выпечке: 5 лучших альтернатив
Нектар агавы. Он имеет низкий гликемический индекс, обеспечивая сладость блюда без резких изменений уровня сахара в крови. При приготовлении необходимо уменьшить количество жидкости, используемой в рецепте, поскольку сам нектар агавы является жидкостью.
Патока. Содержит много кальция, калия, железа, меди и витаминов V. Патока обладает выраженным вкусом, поэтому ее лучше использовать при приготовлении пряного хлеба и печенья. Поскольку сама по себе патока кислотна, то добавьте во время приготовления блюда чайную ложку соды.
Мед. Имеют высокий уровень калия, витаминов B и C. Если вы готовите с использованием меда, то не забудьте уменьшить количество жидкости в рецепте на одну пятую и снизить температуру выпекания на 25 градусов для предотвращения появления коричневой корочки.
Кленовый сироп. Он содержит кальций, магний, железо и цинк, считающиеся ключевыми минералами для здоровья иммунной системы. Во время приготовления надо уменьшить количество жидкости в рецепте на три столовых ложки на каждую чашку кленового сиропа.
Стевия. Не содержащий калорий и очень полезный для борьбы с лишним весом заменитель сахара. Добавьте при готовке одно дополнительное яйцо или увеличьте количество муки и йогурта, чтобы блюдо не получилось слишком сухим.
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