Чем заменить сахар в выпечке: 5 лучших альтернатив

Эксперты назвали 5 замечательных альтернатив традиционного сахара, подходящих для выпечки. Они помогут тем, кто не хотел бы отказываться от любимых блюд, но при этом мечтает похудеть.

Нектар агавы. Он имеет низкий гликемический индекс, обеспечивая сладость блюда без резких изменений уровня сахара в крови. При приготовлении необходимо уменьшить количество жидкости, используемой в рецепте, поскольку сам нектар агавы является жидкостью.

Патока. Содержит много кальция, калия, железа, меди и витаминов V. Патока обладает выраженным вкусом, поэтому ее лучше использовать при приготовлении пряного хлеба и печенья. Поскольку сама по себе патока кислотна, то добавьте во время приготовления блюда чайную ложку соды.

Мед. Имеют высокий уровень калия, витаминов B и C. Если вы готовите с использованием меда, то не забудьте уменьшить количество жидкости в рецепте на одну пятую и снизить температуру выпекания на 25 градусов для предотвращения появления коричневой корочки.

Кленовый сироп. Он содержит кальций, магний, железо и цинк, считающиеся ключевыми минералами для здоровья иммунной системы. Во время приготовления надо уменьшить количество жидкости в рецепте на три столовых ложки на каждую чашку кленового сиропа.

Стевия. Не содержащий калорий и очень полезный для борьбы с лишним весом заменитель сахара. Добавьте при готовке одно дополнительное яйцо или увеличьте количество муки и йогурта, чтобы блюдо не получилось слишком сухим.
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