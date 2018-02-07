Гастрит: причины, лечение, диета

Гастрит обычно связывают с неправильным питанием, но только ли от приёмов пищи зависит появление этого заболевания? Как и почему оно возникает, как его определить и вылечить, что нужно знать о питании и занятиях спортом и каких ошибок нельзя допускать — рассказывает врач-гастроэнтеролог Наталья Смоликова.— Гастрит делится на хронический и острый. Хронический гастрит — воспаление слизистой желудка — распространён как среди взрослых, так и среди детей. Его причина заключается в повышенной кислотности и хеликобактерной инфекции. Согласно последним исследованиям, в среднем у 80% людей при обследовании обнаруживается хеликобактер (бактерия Helicobacter). Но она вызывает воспаления только в сочетании с другими факторами, например повышенной кислотностью и неправильным питанием.Хронический гастрит обычно возникает у людей, которые едят нерегулярно и делают большие перерывы между приёмами пищи. В эту категорию обычно попадают студенты, офисные сотрудники и люди, которые работают в ночные смены. Чаще всего люди обращаются к врачу только при наличии довольно выраженных симптомов: боли, тошноты, изжоги, отрыжки, горечи во рту. Эти симптомы не всегда проявляются в связи с приёмом пищи, иногда они возникают и натощак, и после еды. Может появляться ощущение переполненного желудка, на которое люди сначала тоже не обращают внимания.Острый гастрит возникает при употреблении острой пищи, агрессивных жидкостей, например колы. Иногда воспаление слизистой желудка оказывается очень серьёзным, может потребоваться госпитализация в хирургическое отделение.К острому гастриту есть предрасполагающие факторы. Например наследственность. Особенно внимательными к себе должны быть люди, у которых кровные родственники умерли от рака желудка. Каждый год надо обязательно проходить гастроскопию и обследование на хеликобактер. В 2005-м австралийские медики Барри Маршалл и Робин Уоррен получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие бактериальной природы гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Они доказали, что хеликобактерная инфекция первична при возникновении гастрита, а хроническое воспаление может изменить клетки желудка так, что возникнут онкологические клетки.Есть другие виды гастрита, которые реже встречаются, — это аутоиммунные виды, они протекают в рамках основного аутоиммунного заболевания: системной красной волчанки, ревматоидного артрита, аутоиммунных процессов в слизистой желудка и кишечника. Ещё один редкий вид — аллергический гастрит, хотя в последние годы встречается всё чаще. Это связано с тем, что у многих людей есть пищевая аллергия и именно желудок в первую очередь сталкивается с пищевым аллергеном. В итоге возникает отёк и воспаление.Заражение хеликобактер чаще всего связано с несоблюдением личной гигиены. По статистике, в Европе меньше людей, инфицированных хеликобактер, чем в России — там лучше развита гигиена. Хеликобактер может передаваться при бытовых контактах, например при использовании общей посуды.У некоторых людей иммунная система способна справиться с хеликобактер. Однако иногда даже человек с потенциально сильным иммунитетом может заразиться. Например, если он заболел простой вирусной инфекцией и его иммунитет ослаб.Хеликобактер опасна тем, что живёт в клетках, которые вырабатывают соляную кислоту. Бактерия их разрушает, из-за этого у человека вырабатывается больше кислоты для переваривания пищи, нарушаются процессы пищеварения. Эти процессы могут быть необратимыми. Последствия, с которыми можно из-за этого столкнуться, следующие: рак желудка, атрофические процессы, анемия, нарушение усваивания витамина D, остеопороз.Согласно международным рекомендациям, если у человека обнаружили гастрит, который протекает с хеликобактерным инфицированием, члены его семьи тоже должны пройти обследование. Есть случаи, когда человек с таким гастритом прошёл довольно сложное лечение, долгое время принимал антибиотики и затем, уже вылечившись, снова заражается хеликобактером от родственников.Самую точную диагностику даёт гастроскопия. Она позволяет увидеть состояние слизистой желудка, узнать, есть ли там какие-то дефекты, диагностировать даже язву как следствие длительно протекающего хронического гастрита. Гастроскопия поможет врачу увидеть степень распространения заболевания. При необходимости нужно взять анализ на гистологию — маленький кусочек ткани, который сморят под микроскопом. Это позволяет понять, насколько активно воспаление.Проводят диагностику и на хеликобактер. Это может быть дыхательный тест: человек приходит к врачу и дышит в специальный мешок, потом выпивает мочевину — раствор, который есть в нашем организме, это безвредно — и потом через полчаса снова дышит. Диагностика позволяет врачу определить, если в желудке хеликобактер или нет. Такой анализ проводится не только для диагностики, но и для контроля лечения.После консультации с врачом, проведения гастроскопии и установления точного диагноза назначается лечение. В первую очередь это, конечно, диета. Человек должен довольно долго выполнять диетические рекомендации. В идеале всегда питаться правильной для желудка пищей — негрубой и тёплой. Еду нужно тщательно пережёвывать. Должна быть исключена острая еда, пряности, крепкие мясные бульоны, газированные напитки. Важно исключить курение и алкоголь — они приводят к образованию избыточного количества соляной кислоты, что ухудшает состояние слизистой.После рекомендаций по правильному питанию назначают специальные препараты, которые помогают уменьшить кислотность в желудке. Гастроскопия помогает определить именно кислотность: гастрит может протекать как с повышенной, так и с нормальной кислотностью. Длительно протекающий гастрит приводит к снижению кислотности, что ухудшает переваривание пищи — начинаются процессы брожения, нарушается кишечная флора, в результате пища не перерабатывается полностью, как это нужно. Препараты, которые восстанавливают слизистую желудка, назначают курсом. После его окончания при соблюдении правил питания и ведения здорового образа жизни всё должно наладиться.Полезны все крупы — из них можно делать каши и густые супы. Рекомендуется нежирное мясо, яйца и блюда из них типа омлета. Из сладостей не стоит есть пастилу, конфеты, можно заменить их мармеладом. В период обострения разрешается есть тушёные овощи и фрукты. После обострения их можно употреблять и в сыром виде, однако нежелательно есть фрукты вечером. Вообще не стоит есть за два часа до сна, кефир тоже не надо пить. Пища, которую человек съел вечером, должна успеть перевариться. Во время ночных приёмов пищи происходит заброс желчи в желудок, из-за этого повреждается пищевод.Если не получается регулярно питаться правильно, нужно делать здоровые перекусы. В магазинах есть большой ассортимент подходящих продуктов. К ним можно отнести рисовые, гречневые или пшеничные хлебцы. Всегда доступны фрукты, которые подойдут для перекуса — бананы, яблоки, — и овощи. Можно брать с собой домашнюю еду, которая хранится несколько часов, например отварные яйца. Есть случаи, когда пациент просто менял своё питание и симптомы исчезали.У некоторых людей есть зависимость от кофе. Кофе при гастрите в умеренном количестве пить можно, но при этом его нельзя употреблять на голодный желудок. Даже людям без гастрита не стоит пить кофе натощак. После еды можно всем — кофе в целом обладает желчегонным действием, ничего страшного от небольшой порции не произойдёт.На практике я вижу, что многие люди или не завтракают совсем, или едят спустя пару часов после пробуждения. Физиология человека устроена так, что нужно есть часто и небольшими порциями, избегая больших периодов голода. В желудке постоянно вырабатывается соляная кислота, в желчном пузыре копится желчь, которую нужно отправить в двенадцатиперстную кишку для переваривания пищи. Резервы и возможности желчного пузыря ограничены. Поджелудочная железа секретирует базовый уровень ферментов, который тоже нужно выбросить. Организм всегда готов переваривать пищу. Если её не поступает, он начинает переваривать свою слизистую, потому что агрессивные жидкости должны смешиваться с едой. Когда человек поел, соляная кислота перемешивается с пищей, уменьшая действие на слизистую. Именно поэтому регулярность питания необходима.Развитие гастрита часто зависит от генетики человека и характера его питания. Если нарушения в питании бывают редко, слизистая, как правило, успевает восстановиться. Если же это происходит ежедневно, клетки желудка перестраиваются — иногда могут так перестроиться, что возникнет онкология. В целом регинаторные возможности желудка хорошие, но человек всё равно должен помогать слизистой восстанавливаться.Часто процесс развития гастрита зависит от возраста пациента. Если гастрит начался в детстве и его не лечили, то в 20—30 лет уже может сформироваться атрофический гастрит — когда пищеварение нарушено так, что что-то предпринять уже сложно. Если же это временное явление — например, гастрит образовался в студенчестве, а позже человек нормализовал своё питание, — то в целом это можно исправить.Основные ошибки при гастрите связаны с неправильным питанием и регулярным употреблением алкоголя. Особенно это касается пива, которое приводит к выбросу желчи — это повреждает слизистую и создаёт все условия, чтобы хеликобактер размножалась.Ошибки при самолечении связаны ещё с принятием соды. Сода усиливает выделение желчи и получается замкнутый круг. Это не помогает. Если люди говорят, что им помогло, это значит, что просто слизистая уже перестала быть чувствительной к выбросам кислоты. Когда такие пациенты приходят на гастроскопию, видно, что их слизистая утолщена — это её механизм защиты.Некоторые люди считают, что боль пройдёт самостоятельно, что гастрит — довольно распространённое заболевание, с которым все справляются. Но у каждого он развивается по-своему: кто-то может несколько лет не ходить к доктору, а у кого-то на фоне лёгкого гастрита начнёт развиваться язва, которая может закончиться кровотечением и даже летальным исходом.Простые упражнения нужно делать, они держат организм в тонусе. Но сложные — например подъём штанги — не очень полезны для пищеварительной системы. Они резко повышают внутрибрюшное давление, происходит давление на желудок и внутренние органы. Если это случается часто, может возникнуть смещение связочных структур и органов. Нежелательно качать пресс в период обострения, заниматься на силовых тренажёрах. Вообще в период обострения нужно выполнять лечебную физкультуру, плавать, ходить.В Азии есть такое выражение: тайфуны зарождаются в океане, а болезни в кишечнике. Начало болезни человека действительно чаще всего связано с пищеварительной системой. Из того, что человек ест, строятся клетки его организма. Поэтому всегда нужно думать о том, что вы едите и из чего строите своё тело. Здоровье — это ресурс, который принадлежит вам. Вы можете им управлять и вы должны о нём заботиться.