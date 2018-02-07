Почему зубы становятся чувствительными и что с этим делать

С чувствительностью зубов сталкивались многие. Надкусил кислое яблоко или, например, глотнул сладкий горячий чай — и челюсть сводит от резкой боли. Самое обидное, что тщательная гигиена полости рта и регулярное посещение стоматолога вовсе не являются страховкой от напасти.Медики называют этот вид резкой боли гиперестезией (гиперчувствительностью) зубов. Вопреки распространённому мнению, чувствительной становится не зубная эмаль, а расположенный под ней более рыхлый слой — дентин.Дентин буквально пронизан тончайшими микротрубками, в которых пролегают нервные окончания. Пока эти микротрубки закрыты, закупорены эмалью, дискомфорта не возникает. Но если эмаль серьёзно истончается или на ней появляются сколы, нервные окончания оголяются. Любой раздражитель вызывает резкую боль.Относиться к этому симптому стоит серьёзно. Иначе довольно скоро можно обнаружить себя с быстро развивающимся кариесом. Кроме того, чувствительность зубов может быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем.Кариес, пародонтоз, сколы на зубной эмали — эти причины на поверхности, с ними всё ясно. Однако случается, что гиперестезия возникает и при абсолютно целых, крепких, ухоженных зубах. Почему? Есть много вариантов.Безусловно, свежее дыхание — это важно. Но, злоупотребляя полосканиями, вы рискуете истончить зубную эмаль. Дело в том, что подобные гигиенические средства нередко содержат кислотыDentin hypersensitivity . Если жить не можете без полосканий, попросите стоматолога подобрать вам максимально нейтральный продукт.Гиперчувствительность зубов может появиться из-за любви к кисломуНет, речь даже не о том, чтобы закусывать лимоны лаймами. Зачастую достаточно быть любителем лимонада, мандаринов, цитрусовых фрешей, леденцов и иных на первый взгляд безобидных лакомств, в которых содержится доза уже упомянутых выше кислот.Толщина зубной эмали и чувствительность нервных окончаний — факторы индивидуальные. И если лично вам не повезло иметь на зубах и нервах броню, гиперестезия может наведаться к вам раньше, чем вы думаете.У этой процедуры есть широкий спектр противопоказаний, а проводить её должен только по-настоящему опытный медик. Но часто в погоне за белозубой улыбкой этими тезисами пренебрегают. Последствия, увы, довольно болезненные.В детстве и юности этот фактор может не доставлять проблем. Но с возрастом неправильный прикус становится причиной ускоренного истирания зубов. Эмаль делается всё тоньше, а гиперестезия — всё вероятнее. Поэтому прикус нужно скорректировать при первой же возможности.Например, грызёте ногти или скрипите зубами. Всё это приводит к образованию на эмали микротрещин, открывающих различным раздражителям доступ к дентину.С возрастом изнашиваются не только зубы, но и дёсны: они отступают от зубов, обнажая их корни. На корнях же нет прочного слоя эмали, поэтому они гораздо чувствительнее, чем внешняя часть зубов. Также дёсны могут отступать из-за зубного камня или курения.Если повышенную чувствительность демонстрирует не один зуб, а сразу несколько, это может быть признаком диабета.Некоторые составы для чувствительных зубов могут снижать выработку гормонов щитовидной железы. Поэтому до начала лечения важно исключить эндокринные заболевания.Также гиперестезия — распространённый симптом таких заболеваний, как рефлюкс-эзофагит, сопровождающийся изжогой и кислотной отрыжкой, или булимия.Если гиперчувствительность в вашем случае уже переросла стадию «редко-редко, да случается» и стала причиной регулярного дискомфорта, не стоит надеяться на бабушкины рецепты. Ни приём толчёной яичной скорлупы, ни полоскание рта солевым раствором повреждённую эмаль не восстановят.Полоскание рта тёплым молоком или отваром ромашки может уменьшить боль, покрыв плёнкой микротрещинки на эмали. Но этой защиты хватит до первой чистки зубов или питья воды.Поэтому не тратьте время и идите к стоматологу. Этот специалист обладает достаточной квалификацией, чтобы идентифицировать или исключить основные причины гиперестезии. В зависимости от результатов обследования дантист порекомендует вам одну или несколько следующих процедур.Лак закроет микротрещинки в эмали и пустоты в дентинных канальцах, перекрыв доступ раздражителей к нервным окончаниям. Такие лаки производятся на основе укрепляющих зубную эмаль фторидов, а процедура называется фторированием.Это более плотные, чем лак, препараты. Их применяют для покрытия открытых корней зубов.Они помогут в том случае, если вы скрипите зубами ночью. Стоматолог изготовит модель ваших зубов (своеобразную «вставную челюсть»), которую вы сможете надевать на ночь. Это снизит давление на эмаль и в итоге уменьшит чувствительность.В таких средствах содержатся специальные вещества, не только укрепляющие зубную эмаль, но и снижающие чувствительность дентина. Какую марку пасты предпочесть, вам посоветует стоматолог. Кстати, обратите внимание на десенсибилизирующие зубные пасты — их можно применять без щётки.И, разумеется, будьте нежнее с зубами. Не стоит злоупотреблять жёсткими щётками, энергичной чисткой и пастами для отбеливания: в них содержатся абразивные элементы, истирающие столь важную эмаль.