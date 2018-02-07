Новая эффективная диета для тех, кто любит вино

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Диетологи рекомендуют бороться с лишними килограммами при помощи красного вина.Винная диета еще не так популярна, как кефирная, грейпфрутовая, Дюкана или Протасова, но это вовсе не умоляет ее эффективности.Есть два варианта винной диеты, они рассчитаны на тех, кто работает и всех, кто по какой-то причине находится дома и может употреблять алкоголь.Людям, которые всегда за рулем, вообще нежелательно худеть на винной диете, потому как ежедневное употребление, хоть и вечером, вина может привести к серьезным проблемам на дороге.Завтрак: вареное яйцо и свежий помидор.Обед: свежий огурец, порция 200 г творога.Ужин: бокал красного вина 150 мл можно выпить прямо перед сном.Завтрак: бутерброд из ржаного хлеба с твердым сыром, бокал вина.Обед: поджарить без масла на сковороде 2 куска пшеничного хлеба, нарезать твердый сыр слайсами и сделать бутерброды, бокал вина.Ужин: вечером можно съесть ту же порцию, что и в обед, то же самое касается и вина.Естественно, ни о каком сахаре, соли, газировке, фастфуде и других вредных для фигуры и здоровья продуктах речи быть не может!Очень важно пить много воды - не менее 10 стаканов за день, особенно, если вы будете следовать второму варианту винной диеты. Это нужно для того, чтобы алкоголь быстрее выводился из организма.соблюдать винную диету можно только 3-5 дней и при этом доза алкоголя не должна превышать 150 мл. Желательно, выбирать эту диету тем, у кого нет проблем со здоровьем, кроме как лишний вес.