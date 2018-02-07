Обезболивающие влияют на эмоции (у мужчин и женщин по-разному)
Ученые выяснили, что после приема обезболивающих женщины испытывали не такой сильный стресс, какой могли бы ощутить без этих средств, если их, например, исключали из игры или их просили вспомнить, как их партнеры им изменяли. У мужчин стресс, напротив, становился острее. При этом у всех участников исследований наблюдалось снижение эмпатии после приема обезболивающих – если они читали о ком-то, кто испытывал душевную или физическую боль, то не так сильно сопереживали ему.
Изменялись также схемы обработки информации – в частности, во время игры принявшие ибупрофен или парацетамол люди делали больше ошибок (упускали из виду те или иные возможности). На красивые или неприятные фотографии люди после приема парацетамола реагировали не так остро, а если их – опять же, после приема парацетамола – просили назвать цену на какую-то их вещь, то эта цена была ниже, чем в те моменты, когда они пили плацебо. Исследователи подчеркнули, что обезболивающие влияют не только на физические ощущения, но и на психологические, поэтому необходимо провести дополнительные исследования на эту тему, а пока пациентам стоит иметь в виду, что возможны и неожиданные побочные эффекты.
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Добавил Ivan в категорию Фармакология
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