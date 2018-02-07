Врачи бьют тревогу: инсульт может настигнуть в любом возрасте

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Медики обеспокоены тем, что за последнее десятилетие средний возраст людей, перенесших инсульт, стремительно снижается. Цифры свидетельствуют, что за последние годы число людей в возрасте 40–45 лет, переживших первый инсульт, увеличилось с 33% до 38%. По предварительным оценкам, только в 2016 году около 57 тыс. человек в Англии перенесли инсульт.Все больше молодежи и людей среднего возраста страдают от инсультов. В Британском центре по контролю и профилактике заболеваний уверены, что причина подобного явления кроется в нездоровом образе жизни, ставшем нормой в современном обществе. Поэтому врачи призывают граждан обращаться за помощью при проявлении первоначальных симптомов болезни, чтобы избежать трагических последствий. Малейшее промедление – и человек может остаться инвалидом на всю жизнь или даже умереть.Профессор Юлия Верн (Julia Verne), директор Общественного здравоохранения Англии, сказала, что необходимо, чтобы каждый знал о признаках болезни: невнятная речь, паралич одной части лица или тела. Как только вы заметили их у себя или у своих близких, сказу же набирайте 999. Также не забывайте проходить ежегодную проверку, а пожилым людям вообще советуют регулярно проходить обследование у врача в целях профилактики и предупреждения болезни."У людей инсульт обычно ассоциируется со старостью, однако уже сегодня четверть всех инсультов случается у людей трудоспособного возраста, и в ближайшее время эта цифра будет только расти. Мы уже точно знаем, что причиной инсульта может стать повышенное давление, особенно если ему сопутствуют такие факторы, как плохое питания, диабет, ожирение или курение. Люди, страдающие от этих проблем, находятся в группе риска возникновения инсульта независимо от возраста", – отмечает доктор Лорна Лайуорд (Lorna Layward) из Ассоциации изучения инсультов Великобритании.