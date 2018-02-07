Диабет в два раза повышает риск развития катаракты

Диабетики в два раза чаще сталкиваются с катарактой, чем люди, не имеющие диабета. К такому выводу пришли исследователи из Anglia Ruskin University, University Hospitals Bristol, Switzerland University и Boston University.Катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Это распространенное осложнение при диабете. Наиболее часто с ним сталкиваются женщины с диабетом 2-го типа. Ученые пока не знают, каким образом диабет влияет на развитие катаракты. Однако новое международное исследование показало, что между этими заболеваниями существует тесная связь.Специалисты из Великобритании, Швейцарии и США проанализировали данные 56 000 пациентов с диабетом. Все участники были старше 40 лет. Чтобы учесть все условия, при которых развиваются осложнения, исследование проводили в течение 15 лет.Оказалось, что частота выявления катаракты составляла 20,4 случая на 1000 человек. Наибольшему риску оказались подвержены пациенты 45-54 лет, причем участники в возрасте от 50 до 54 лет страдали от катаракты в 6 раз чаще.Специалисты подчеркивают, что исследование показывает связь между катарактой и диабетом, но не доказывает, что именно диабет вызывает катаракту, а не наоборот.Отметим, что диабетики часто сталкиваются и с другой офтальмологической проблемой - с диабетической ретинопатией.