Что делать, если дергается глаз?

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Почему начинает дергаться глаз? Стресс – это одна из самых очевидных причин, о которой известно всем. Но на самом деле это может быть тревожным симптомом, который нельзя оставлять без внимания.По мнению врачей, самые распространенные причины, по которым дергается глаз, - это переутомление и стресса. Поэтому если с вами это случилось впервые, начните с самого простого: соблюдайте режим, высыпайтесь, учитесь снижать уровень стресса, старайтесь не переутомляться. Другими словами, дергающийся глаз – это сигнал, который вам подает организм: пора избавляться от стрессов и больше внимания уделять собственному здоровью.Еще одна возможная причина – чрезмерное употребление кофеина. Совет очевиден: меняйте привычный рацион и сокращайте количество кофе, чая, колы, шоколада.При недостатке витамина D и магния мышцы не расслабляются до конца, постоянно находятсь в напряжении. Из-за этого могут возникать судороги (особенно во сне) и подергивания глаза.Это менее распространенная причина. Если вам когда-либо диагностировали нарушения в работе щитовидной железы и у вас начал дергаться глаз, к врачу стоит обратиться в тот же день, поскольку это может быть симптомом гипертиреоза. Это довольно серьезное состояние, при котором повышается уровень гормонов, оказывая токсический эффект на организм.