Медики нашли новый способ лечения импотенции
Исследователи разделили волонтеров на две группы. Спустя шесть недель в группе, участники которой каждый день принимали аспирин, мужчины отметили явное улучшение эрекции.
Аспирин понижает средний объем тромбоцитов, вырабатывающих тромбоксаны, которые, в свою очередь, прекращают работать как сосудосуживающий агент, что, по выводам исследователей, излечивает одну из причин импотенции.
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