Медики нашли новый способ лечения импотенции

Ученые из университета "Медиполь" в Турции сделали вывод, что антитромбоцитарная терапия аспирином способна выступить новым методом лечения васкулогенной эректильной дисфункции, стало известно из публикации на страницах медицинского издания Renal and Urology News.Исследователи разделили волонтеров на две группы. Спустя шесть недель в группе, участники которой каждый день принимали аспирин, мужчины отметили явное улучшение эрекции.Аспирин понижает средний объем тромбоцитов, вырабатывающих тромбоксаны, которые, в свою очередь, прекращают работать как сосудосуживающий агент, что, по выводам исследователей, излечивает одну из причин импотенции.