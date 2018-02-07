Простые рецепты достижения долголетия

Продлеваем молодость легких

Механизм старения

Как продлить молодость легких?

Продлеваем молодость сердца

Механизм старения

Как продлить молодость сердца?

Продлеваем молодость мозга

Механизм старения

Как продлить молодость мозга?

Продлеваем молодость опорно-двигательного аппарата

Механизм старения

Как продлить молодость костей?

Настраиваемся на активное долголетие

Настает время, когда дни рождения перестают нас радовать, напоминая о том, что каждый год приближает старость. При этом, существует целый ряд методов, помогающих достичь активного долголетия. Начни применять их уже сегодня.Уже с 25 лет скорость обменных процессов в организме начинает снижаться, ухудшается регенерация тканей, удлиняется время восстановления после болезней и травм. Однако унывать не стоит. Достичь активного долголетия под силу любому, кто будет следовать простым правилам.В чем смысл активного долголетия? В том, что бездумно увеличивать продолжительность жизни бессмысленно. Зачем жить 100 лет, если последние 4 десятилетия придется провести в больничных стенах, на таблетках и капельницах? Важно продлить тот период жизни, когда человек самодостаточен, активен и бодр.Специалисты в области социальной психологии давно выявили такую закономерность: человек начинает «разваливаться» не тогда, когда его биологический возраст начинает соответствовать периоду дряхлости, а тогда, когда человек начинает психологически ощущать себя старым и настраивать себя на немощность и болезни.По мнению профессора Гарвардского университета Эллен Леджер, изменив настрой и некоторые привычки, мы можем продлить период активной жизни на десятилетия.Эффективность работы легких начинает снижаться к 40 годам. И это даже в том случае, если человек не курит ни активно, ни пассивно. Максимальная эффективность работы легких наблюдается в 20-30 лет. На четвертом десятке активность газообмена в альвеолах – небольших полых мешочках, в которых происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа, начинает снижаться. Суммарная площадь поверхности альвеол также уменьшается. В 40 лет можно впервые отметить недостаточную силу выдоха при попытке задуть свечи на торте, а к шестидесяти можно уже и забыть про то, как это, подниматься по лестнице без одышки.Сохранить высокую функциональную активность легочной ткани можно только одним способом: изменить привычки питания. И дело здесь не только в следовании принципам здорового образа жизни. Замедляют развитие возрастных изменений в легочной ткани витамины А и D, а также некоторые другие компоненты молочных продуктов. Те люди, кто употребляет до полулитра нежирного молока в день или балует себя творогом на завтрак, узнают о том, что такое одышка, в значительно более позднем возрасте. Примерно того же эффекта можно достигнуть, проводя много времени на солнце. Под воздействием ультрафиолета в организме также вырабатывается необходимый легочной ткани витамин D.Во второй половине жизни клеточный состав тканей сердца и аорты начинают меняться. В стенках аорты фибробласты начинают вырабатывать больше жесткого коллагена вместо растяжимого эластина. В сердечной мышце клетки мышечной ткани заменяются плотной соединительной, которая не растягивается и не сокращается. При этом наблюдается значительное снижение объема полостей сердца, снижается эффективность работы всей сердечно-сосудистой системы. Чем активнее идет замещение мышечной ткани соединительной, тем быстрее падает интенсивность рабочей нагрузки, которую может переносить человек без риска для здоровья.Эластичность сердца и сосудов зависит от нагрузок, которые получает организм на регулярной основе. Кардиотренировки в стабильном темпе не дают разрастаться соединительной ткани, поддерживая работоспособность сердца на высоком уровне. На страницах Международного кардиологического журнала размещена статья, авторы которой рекомендуют тренировать сердце на беговой дорожке не реже трех раз в неделю. Оптимальная продолжительность тренировки 30 минут.Не стоит путать стабильную нагрузку и интервальные тренировки. Первые тренирую сердце, вторые развивают выносливость. Первые помогают продлить молодость и достичь активного долголетия, вторые нужны для получения выдающихся спортивных результатов.С возрастом уменьшается проводимость белого вещества мозга для нервных импульсов. Новые связи между нейронами образуются значительно труднее и быстрее распадаются. Все это приводит к снижению памяти, внимания, способности к обучению. Больше всего страдает кратковременная память, а также память на недавние события. Приходилось вам замечать, что пожилые люди лучше помнят события своей молодости, чем те, что случились несколько месяцев или лет назад? Это и есть последствия возрастных изменений структур центральной нервной системы.Стимулировать работу мозга может любая новая активность, затрагивающая как мыслительные функции, так и новые движения туловищем и конечностями. Подойдут танцы, упражнения на баланс и гибкость, стрельба из лука, боулинг. Но лучше прочих по мнению исследователя Яна Штольца будет способствовать омоложению всей нервной системы жонглирование. У пожилых людей значительного улучшения работы мозга удалось добиться всего за 6 недель регулярных упражнений по жонглированию 3 мячами. Заниматься надо было по полчаса 5 дней в неделю. При этом, успех в жонглировании никак не коррелировал с улучшением ментальных функций: даже не совсем удачные попытки жонглирования давали значительное улучшение памяти и внимания.Все пожилые люди сталкиваются с одной и той же проблемой: чем старше становится человек, тем более хрупкими становятся его кости. Уже к 50 годам губчатые кости теряют треть своей массы по сравнению с 25 годами. А к 65 костная ткань теряет большую часть кальция, который обеспечивает ей прочность. Значение имеет как снижение физической активности, так и изменение гормонального фона.В настоящее время разработано и используется в медицинской практике большое количество препаратов, способствующих повышению минеральной плотности костей. Однако назначаются они только тогда, когда у человека начинаются серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Не дожидаясь остеопороза, необходимо принимать меры. И помогут нам в этом простые продукты, а совсем не лекарственные препараты, и не БАДы. Сохранить плотность костей позволяют полифенолы и магний, которые содержатся в черносливе. Чернослива много не нужно. Достаточно трех сушеных слив в день, которые можно употреблять как лакомство или добавлять в блюда в качестве одного из ингредиентов. Также стимулирует рост костей яблоко и черника, если употреблять их ежедневно.Человеческое тело могло бы жить практически неограниченное количество времени, если бы не теломеры – концевые участки хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки и тем самым ограничивают количество клеточных генераций. В течение какого-то времени обновление клеток тела и регенерация поврежденных участков поддерживается за счет стволовых клеток. Однако и их количество не безгранично.С теломерами сейчас работает целый ряд научных институтов по всему миру, так как именно с открытием способа восстановления их нормальной длины связывают возможность достижения бессмертия человека все без исключения ученые. Сотрудники Университета в штате Техас уже смогли восстановить укороченные теломеры мышей, значительно продлив жизнь грызунам. К сожалению, до опытов на людях ученым придется провести еще множество экспериментов на животных.Повлиять на свои теломеры человек может и сам посредством перенастройки мышления. И самый простой метод здесь – медитация. Доказано, что 10 минут медитации в утренние часы повышает содержание фермента теломеразы, ответственного за предохранение теломеров от разрушения, в несколько раз. При этом, вовсе не обязательно практиковать какие-то продвинутые техники. Достаточно принять удобную позу, выбросить все мысли из головы, расслабиться и следить, как спокойно воздух наполняет легкие, а затем выходит из легких.