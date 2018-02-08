Характерные звуки тела: о чем они говорят?

Щелчки в районе коленей или лодыжек

Бурчание в животе

Храп во сне

Небольшой носовой свист

Жужжание, звон или гудение в ушах

Проблемы с челюстью

Сердечный стук, отдающий в уши

Неприятные горловые звуки

Громкие хлопки при пробуждении и засыпании

Звуки в плечах

Звуки в локтях

Хриплый кашель

Наше тело часто издает звуки, происхождение которых нам непонятно. В ушах может начаться звон, в лодыжках – хлопки и многое другое. Стоит разобраться, что провоцирует громкие или навязчивые звуки, и что с этим делать.Это бывает, если сухожилие соприкасается с суставом, либо, при лопанье в жидкости маленьких пузырей воздуха. Также щелчки характерны для смещения суставов.При дискомфорте, ограничении подвижности сустава и отеках – стоит пойти к врачу.Безвредные щелчки не мешают человеку заниматься спортом или выполнять бытовые дела. Колено может сильно болеть из-за разрыва мениска. При болях лодыжки, причиной является артрит.Врачи говорят, что в молодом возрасте щелчки встречаются довольно редко, но если это было всегда, с годами звуки усилятся.После приема пищи, система пищеварения человека каждые несколько часов выполняет, в некоторых случаях, шумные сокращения для проталкивания остатков еды. Урчание и бурление в животе совсем не означает, что пришло время обеда. Если человек не умирает с голода, нужно придерживаться установленного режима приема еды.Обращение к врачу обязательно, если живот не только издает булькающие звуки, но и болит при пальпации. Иногда кишки сжимаются слишком сильно и даже срастаются между собой. Это довольно опасная симптоматика, требующая квалифицированного осмотра. Стоит помнить и о вероятности непроходимости кишечника. О такой напасти говорит бурчание в животе и постоянные запоры.Могут помочь специальные спреи или пластыри. Также необходимо сбросить лишние килограммы и выполнять дыхательную гимнастику.При частых просыпаниях ночью от дефицита воздуха, не откладывайте – идите к врачу. Синдром апноэ это очень опасно, поскольку он чреват нарушением дыхания, развитием инсульта и сахарного диабета.Может понадобиться аппарат СИПАП, который сделан для контроля над проходимостью дыхательных путей в процессе сна. Если вес человека находится в норме, и апноэ нет, можно изучить вариации небных имплантатов или поговорить с врачом о возможной операции по изменению форм дыхательных путей.Врачи поясняют, что свист из носа может быть вызван слишком узкими пазухами. Вероятна небольшая заложенность. Стоит хорошо прочистить носовые ходы или просто подождать, пока это не пройдет само собой.При продолжительном свисте полезно воспользоваться стероидным спреем или солевым раствором. В случае посттравматического появления такого свиста – нужно сразу же пойти к врачу, поскольку есть вероятность повреждения носовой перегородки. В этой ситуации показано хирургическое вмешательство.Когда в ушах появляется небольшой звон, который быстро проходит, это говорит об ошибочной обработке мозгом определенных сигналов. Так говорят врачи-отоларингологи. Подобные ощущения также появляются при повреждении внутреннего уха.Обращение к врачу необходимо, если в ушах звенит слишком долго или ощущение есть только в одном ухе. Врач определит наличие заболевания или инфекции.При сильных звуках, можно сказать, что смещается сустав нижней челюсти.При заедании челюсти, трудностях с ее открыванием или закрыванием – не откладывайте визит к врачу. Он может прописать ношение капы, если вы скрежещете зубами во сне. Это нужно, чтобы снизить нагрузку на зубы и челюсть и остановить износ сустава. При проблемах с челюстью стоит следить за нагрузкой – не жевать жвачку, не есть твердые продукты питания.При пульсирующем звоне в ушах врачи делают вывод о гиперчувствительности к звукам. Также это может появиться вследствие активизации кровообращения.При постоянном стуке сердца в ушах, нужно не откладывая, проконсультироваться с врачом. Проблема часто связана с кровообращением, поэтому требует к себе особого внимания. Помимо этого, причиной может выступать высокое давление жидкости спинного мозга, а это чревато слепотой. Шум может быть спровоцирован обычной ушной пробкой.Щелчки в горле могут говорить о неврологическом заболевании, которое начинает влиять на мышечную систему. Звуки появляются также от болезни Паркинсона либо при клинической форме щитовидного хряща. Последняя патология требует оперативного вмешательства.При щелчках во время глотания пищи нужно обратиться к врачу. Симптом можно встретить в редких случаях. Не все терапевты и отоларингологи могут правильно определить причину. Иногда нужно искать специалиста узкого профиля.Человеку такой звук напоминает разряд молнии, взрыв и т.д. Это отрицательные ощущения, но они не несут вреда организму. Причин симптома ученые пока не знают.Но если звуки стали слишком навязчивы и пугают – нужно посетить врача. Он поможет разобраться и улучшить качество сна.Щелчки в области плеча часто не сопровождены болями, в этом случае, от них нет вреда. Болевые ощущения могут появляться при бурсите, тендините либо разрыве манжеты. Стоит обратиться к врачу при совокупности щелчков и боли. Он может назначить физиотерапию и направить на рентген.Они могут говорить о небольшой механической проблеме. В частности, врачи говорят о возможном затвердении сустава. У ортопедов такие состояния не вызовут опасений, если нет болей.Когда локоть болит при движениях или при заедании сустава – стоит посетить врача. Утолщение сустава удаляется хирургическим путем. Если боль спровоцирована артритом, терапия должна быть неотложной.Когда он сопровожден сиплым хрипом, можно говорить о начале астмы. Аллергены провоцируют опухание гортани и сужение дыхательных путей. Если симптоматика появляется после занятий в зале, то причина – непомерная нагрузка.Стоит обратиться врачу при таком типе кашля. Это необходимо и при длительности кашля более месяца. Срочно бежать к специалисту необходимо также, если мокрота имеет кровяные сгустки.