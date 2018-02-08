Как на человека влияют феромоны

Показатели биохимического состояния

Химическая связь между представителями одного вида

Влияние на человека

Женские феромоны

Парфюмерия с феромонами

Существует известно заблуждение, гласящее о том, что женщины любят ушами, а мужчины – глазами. На самом деле для представителей любого пола очень важен запах феромонов, производимых телом. Факт влияния этих химических веществ на сексуальность был доказан учеными уже боле 30 лет назад.Уже сравнительно давно предполагалось, что некоторые химические вещества оказывают влияние на поведение животных и человека. Однако выделить половой аттрактант, содержащийся в железах самки шелкопряда, удалось специалисту в области биохимии гормонов Адольфу Бутенандту лишь в начале 60-х годов прошлого века. Даже небольшое количество (всего 3 тыс. молекул в 1 мл воздуха) аттрактанта влияло на поведение самцов.Ученые проводили различные исследования в этой области, однако наиболее важные открытия были сделаны после начала использования хромотографических методов газового анализа.В ходе дальнейших исследований удалось установить, что существует два типа феромонов, получившие название праймеры и релизеры. Последние используются самками с целью привлечения брачных партнеров.Праймеры – более сложные вещества по своей структуре. У медоносных пчел насчитывают пятнадцать желез, вырабатывающие сложные химические соединения. Для пчелы-матки важен королевский нижнечелюстной феромон, содержащий ароматические вещества и одну либо несколько карбоксильных групп.Таким способом у самок происходит регуляция полового созревания, в связи с чем они более ориентированы на выполнение работы. Прочие феромоны могут быть использованы для подачи тревожных сигналов или обозначения пути. Они способствуют так называемому биохимическому общению между насекомыми, проживающих в колониях со сложной структурой.Длительное время ученые полагали, что эти вещества играют важную роль только в животном мире. Однако исследователи из Филадельфии доказали, что человеческое тело выделяет специальные соединения, оказывающие влияние на физиологию других людей. Сенсационное открытие, данные о котором были опубликованы в газете The Washington Post, было сделано в 1986 году.Информация о том, что человеческое тело также вырабатывает феромоны, стала быстро распространяться в различных официальных изданиях, включая газету USA Today, напечатавшую мнение доктора Уиннифреда Б. Катлера о значении запахов представителей мужского пола для здоровья женщин. По его словам, если у женщины имеются нарушения в менструальном цикле, ей стоит чаще посещать мужские раздевалки. Как минимум одно из веществ, выделяемое подмышечными железами мужского тела, влияет на женскую репродуктивную функци. По результатам исследований, нормализация менструального цикла происходила в течение всего трех месяцев.Спустя некоторое время ученые узнали о том, что на поведение мужчины женские ароматические вещества влияют еще сильнее. Эмоциональное состояние, которое принято называть любовью, провоцирует женский организм на выделение сильнодействующих веществ. С их помощью женщина привлекает понравившегося самца и подавляет желание по отношению к нему у самок-конкурентов.Практически не существует какого-либо отличия между действием человеческих и животных феромонов. Эти вещества оказывают сильное влияние на отношение между представителями разного пола. Также было доказано, что некоторые феромоны, выделяемые человеческим телом, негативно влияют на женщин.Эти химические соединения позволяют на интуитивном уровне определить внешний вид потенциального партнера. Предположительно, фильм «Запах Женщины», представленный зрителям в 1992 году, был основан на результатах данных исследований.Для восприятия этих ароматических веществ существует находящийся в носу вомероназальный орган. За обработку полученного сигнала, а также определения поведенческой реакции отвечает головной мозг.Многие парфюмеры уверяют, что их духи, содержащие феромоны, позволят эффективно привлечь представителей мужского пола. На самом деле при создании «сексуальных» духов используют вещества, выделяемые железами свиней. Человеческие флюиды в них отсутствуют.Радиус «действия» человеческих феромонов составляет не более одного метра, а спустя пять часов (максимум – сутки) после их выделения они утрачивают свою эффективность. С этим связан скептицизм по отношению к такой парфюмерии со стороны ученых. Однако в сельском хозяйстве биологические половые маркеры успешно применяют для борьбы с насекомыми-вредителями.