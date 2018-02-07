С аллергией на коровье молоко поможет справиться само молоко

Полноценная аллергия на молоко встречается примерно у 3-5% европейских детей и еще реже у взрослых. Это отклонение отличается от непереносимости лактозы. При непереносимости лактозы у людей нет специального энзима, и их тело не может расщеплять лактозу - сахар в молочных продуктах.При аллергии на молоко иммунная система реагирует агрессивно на молочные белки. Формируются особые иммунные клетки - Th2-лимфоциты. И они производят специфичные к белкам антитела. В итоге развивается реакция - отек ротовой полости и слизистых оболочек, диарея, дерматит, а иногда и аллергический шок. Плюс, параллельно может развиться астма.Оказывается, компоненты молока можно использовать для предотвращения аллергической реакции. Секрет - белок бета-лактоглобулин. Это один из самых значимых молочных аллергенов, и относится он к транспортным белкам-липокалинам. Данные белки способны вбирать в себя небольшие молекулы вроде ретиноевой кислоты, метаболита витамина А.Если это происходит, то кислота превращает молочный аллерген в молочный толероген (антиаллергенное средство). Такой "нагруженный" аллерген не вызывает острой реакции. Однако в этом случае коровы должны получать добавки с витамином А, говорят ученые.