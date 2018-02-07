Зимние напитки для укрепления иммунитета
Чай Масала
На приготовление этого пряного и ароматного напитка уйдет не более четверти часа, чай масала согревает и удивляет необычными сочетаниями. Пропорции специй могут быть изменены по вкусу.
Потребуется:
- Молоко средней жирности – 2 стакана;
- Вода – 1 стакан;
- Черный чай – 1 чайная ложка;
- Корень имбиря – отрезок в 2-3 сантиметра;
- Гвоздика – 3 соцветия;
- Мускатный орех – 1-2 щепотки;
- Очищенный кардамон – 1 шт. черного и 10 шт. зеленого;
- Душистый перец – 3-4 горошинки.
Специи измельчаются в ступке, молоко и вода смешиваются в кастрюле и доводятся до кипения. После того, как полученная жидкость закипит, нужно убавить огонь, затем добавить специи и натертый имбирь. Варите на медленном огне в течении пары минут, затем засыпьте черный чай, снимите с огня и дайте напитку несколько минут, чтобы он настоялся. Полученный чай нужно процедить, и он готов к употреблению.
Напиток с перцем чили
Вкуснейший напиток для укрепления иммунитета будет готов менее, чем за десять минут.
Потребуется:
- Зеленый чай – 1 чайная ложка;
- Свежий перец чили - 1/3 стручка;
- Натертый корень имбиря – 2 столовые ложки.
Все компоненты смешиваются и заливаются тремя стаканами кипятка, время на настаивание – 5-10 минут.
Тонизирующий клюквенный напиток
На приготовление напитка уйдет около получаса, укрепляющий иммунитет и бодрящий эффект продлятся намного дольше.
Потребуется:
- Свежая клюква – 1 стакан;
- Лимон – половина небольшого плода;
- Корень имбиря – отрезок в 4 сантиметра;
- Теплая вода – 0,7 литра;
- Мед – 1 столовая ложка.
Корень имбиря нужно натереть на терке, а половинку лимона – нарезать вместе с цедрой на маленькие кусочки. Клюкву, лимон и имбирь поместите в блендер и измельчите до однородной массы. Смешайте получившуюся смесь с водой, оставьте на 15-20 минут, затем процедите и добавьте мед.
Если хотите напиток послаще, можете добавить больше меда.
Шот из имбиря и чеснока
Очень специфический напиток, но он является лидером по укреплению иммунитета. Попробуйте, возможно вам понравится.
Потребуется:
- Натертый корень имбиря – 70 грамм;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Перец чили – 1 щепотка.
Выдавите сок из чеснока и имбиря, смешайте их и посыпьте перцем чили.
Пряный кофе
На укрепление иммунитета может работать не только чай, но и кофе. Этот кофе будет готов менее, чем за десять минут.
Потребуется:
- Молотый кофе для турок – 2 чайные ложки;
- Морская соль – щепотка;
- Корица в порошке - щепотка;
- Мускатный орех – щепотка;
- Кайенский перец – щепотка;
- Имбирь в порошке – щепотка.
Смешайте все компоненты в турке и залейте двумя стаканами воды. Варите так, как всегда варите натуральный кофе.
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