Жуткие последствия: медики озвучили страшную правду про алкоголь

Употребление алкоголя может грозить развитием семи видов рака, в том числе рака молочной железы.Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения."Основным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех типах алкогольных напитков. Этанол повреждает клетки таким образом, что делает их более склонными к злокачественным изменениям", - сообщили ученые.При этом алкоголь влияет на женские гормоны, стимулирует разрастание клеток и увеличивает риск рака молочной железы.Медики уверены, что женщина, выпивающая четыре бокала вина ежедневно, увеличивает риск развития рака молочной железы на 50%."Безопасной" дозы алкоголя не существует, то есть даже небольшие объемы потребления несут риск для здоровья", - добавили в ВОЗ.При этом процесс не является необратимым. Снизить риски можно, прекратив употреблять алкоголь.