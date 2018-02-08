Ученые обнаружили замедляющее старение вещество

Ученые из Индии, сконцентрировавшиеся на поиске "лекарства от старости", приблизились к цели в значительной степени, когда обнаружили уникальные замедляющие старение белковые соединения в митохондриях.Согласно данным, опубликованным в репозитории bioRxiv, речь идет о так называемых сиртуинах (SIR). Они представляют собой ферменты, которые ускоряют удаление белковой ацетилазы. Ученые выяснили, что существуют особые сиртуины (например, в ядрах клеток насекомых), управляющие продолжительностью жизни."Это SIR, которые присутствуют в клеточном ядре. В зависимости от типа питания, поступающего в организм, они регулируют жизненный цикл насекомого", — отмечают исследователи.Функции SIR в ядре были изучены уже некоторое время назад, а вот о том, что подобными функциями обладают SIR митохондрий, ученые не знали до последнего момента."Было известно, что неправильная работа митохондрий может влиять на продолжительность жизни, но особенности этого биологического механизма открылись нам только сейчас", — говорят авторы исследования, добавляя, что полученные данные могут помочь в разработке "препарата от старости".