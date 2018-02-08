Универсальный противораковый препарат опробуют на людях
Идея в следующем: как только иммунная система находит опухоль, иммунные Т-клетки начинают ее атаковать. Однако раковые клетки быстро подавляют иммунные. Ученые решили соединить два средства. Введение этой смеси прямо в опухоль позволяет подавить активность раковых клеток и пробудить иммунные.
Как показали наблюдения, у большинства подопытных мышей смесь уничтожила опухоли сразу по всему телу. Троим, у которых случились рецидивы, потребовались дополнительные дозы. По словам ученых, если эксперименты с людьми пройдут успешно, средство можно будет рекомендовать в качестве первичной терапии. То есть пациенту вводят препарат перед операцией, чтобы удалить большую часть опухолей и сократить риск рецидива.
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