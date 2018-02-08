Универсальный противораковый препарат опробуют на людях

В Стэнфордском университете испытания проходит новое средство, которое обещает уничтожать раковые опухоли во всем теле. Оно работает за счет стимуляции иммунитета, пишет ТАСС. Известно: препарат смог избавить от рака 87 из 90 подопытных мышей. Ученые считают, что средство подойдет для терапии всех видов онкологических заболеваний, включая лимфому, меланому, рак толстой кишки и молочной железы. Средство уже начали тестировать на добровольцах (15 пациентов с лимфомой).Идея в следующем: как только иммунная система находит опухоль, иммунные Т-клетки начинают ее атаковать. Однако раковые клетки быстро подавляют иммунные. Ученые решили соединить два средства. Введение этой смеси прямо в опухоль позволяет подавить активность раковых клеток и пробудить иммунные.Как показали наблюдения, у большинства подопытных мышей смесь уничтожила опухоли сразу по всему телу. Троим, у которых случились рецидивы, потребовались дополнительные дозы. По словам ученых, если эксперименты с людьми пройдут успешно, средство можно будет рекомендовать в качестве первичной терапии. То есть пациенту вводят препарат перед операцией, чтобы удалить большую часть опухолей и сократить риск рецидива.