Смартфоны нас гробят. Весь вред от гаджетов описали ученые

Все еще используете свой смартфон 24 часа в сутки? Вот вам шесть научно обоснованных причин, чтобы отложить это вредоносное устройство навсегда. Ну или хотя бы на полчаса...Плохая осанка — вот наибольшее из зол. Вы знали, что ваша голова весит от 4,5 до 5,5 кг? А если вы наклоняете голову к гаджету, то шея испытывает такое напряжение, будто голова весит 27 кило! Между прочим, сутулость может быть причиной развития депрессии, поскольку спазм в мышцах мешает доступу кислорода в легкие. Кстати, учеными доказано, что поза с поднятой головой и расправленными плечами увеличивает концентрацию в крови анаболического гормона — тестостерона.Перцептивная слепота — серьезная беда. Эта слепота не отражается на самом зрении, то есть человек может видеть хорошо, но просто утрачивает способность фиксировать резко возникающие объекты в поле зрения. Представьте себе, как это может быть опасно, если вы ведете машину. Вот поэтому использование смартфона за рулем опаснее, чем вождение в нетрезвом виде.Уход от реальности — еще одна проблема. Мало кто использует смартфон для обучения, большинство просто уходит от реальности. Ученые установили, что использование смартфонов для скроллинга лент в соцсетях и публикации селфи — это признак отчужденности, замкнутости, агрессивного нарциссизма. Люди утрачивают способность переживать, а главной целью в общении становится демонстрация своего превосходства.Онлайн-наркоманией называют ученые маниакальное желание дотронуться до смартфона и использовать соцсети или другие каналы развлечения. Ученые сравнивают эту зависимость с наркотической. Только в случае со смартфоном люди становятся зависимыми от общественного одобрения. Особенно подвержены этому дети.Плохие манеры — это, пожалуй, меньшее из зол. Многие предпочитают уткнуться в смартфон прямо посреди беседы. До эпохи смартфонов это было бы равносильно тому, как если бы собеседник достал газету и стал ее читать или просто вышел бы из комнаты. Разве воспитанный и вообще нормальный человек стал бы так себя вести?