Старое лекарство от рака оказалось мощнее, чем считалось
Первичные мишени ингибиторов киназы - рецепторные тирозинкиназы. Они выступают из клеточной мембраны и при соединении с сигнальными молекулами активируют пути, связанные почти со всеми типами рака. С помощью сложной системы, изобретенной доктором Джошуа ЛаБаером, ученые выяснили, что ибрутиниб также может нацеливаться на ERBB4 (малоисследованную рецепторную тирозинкиназу) и препятствовать развитию других опухолей.
Исследования показали: ибрутиниб ограничивал рост человеческих раковых клеток и способствовал уменьшению размеров опухоли у мышей. Для изучения ERBB4 специалисты применили технологию NAPPA. Она заключается в печати плазмид (внехромосомных кольцевых молекул ДНК) и синтезе на их основе нужных белков.
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Добавил stefan в категорию Онкология
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