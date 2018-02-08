Старое лекарство от рака оказалось мощнее, чем считалось

Не так давно появились ингибиторы киназы (препараты для борьбы с раком и другими заболеваниями). Сотрудники Аризонского университета использовали инновационный метод для оценки эффективности одного из таких препаратов - ибрутиниба. Он является ингибитором тирозинкиназы Брутона и применяется при лейкозе, пишет The Deccan Chronicle.Первичные мишени ингибиторов киназы - рецепторные тирозинкиназы. Они выступают из клеточной мембраны и при соединении с сигнальными молекулами активируют пути, связанные почти со всеми типами рака. С помощью сложной системы, изобретенной доктором Джошуа ЛаБаером, ученые выяснили, что ибрутиниб также может нацеливаться на ERBB4 (малоисследованную рецепторную тирозинкиназу) и препятствовать развитию других опухолей.Исследования показали: ибрутиниб ограничивал рост человеческих раковых клеток и способствовал уменьшению размеров опухоли у мышей. Для изучения ERBB4 специалисты применили технологию NAPPA. Она заключается в печати плазмид (внехромосомных кольцевых молекул ДНК) и синтезе на их основе нужных белков.