Цирроз печени — заболевание вызывающее разрушение печени
Причины возникновения патологического процесса:
1. Вирусы гепатита;
2. Длительная алкогольная интоксикация организма;
3. Недоедание, которое приводит к недостатку содержания белков и витаминов в потребляемой пище;
4. Нарушение выделения, образования и выведения из организма желчи, вследствие чего в двенадцатиперстную кишку поступает недостаточное её количество.
5. Интоксикация печени.
Симптоматика заболевания:
У большей части больных цирроз печени проявляется в виде печёночных болей, которые могут распространяться и по всей области живота. Боли появляются преимущественно после приёма пищи, физической нагрузки либо повышенного употребления воды. Эти боли обычно возникают из-за увеличения печени в размерах и появления некротических очагов.
Кроме того, характерна сильная потеря аппетита, нередко приводящая к анорексии, тошнота и последующая рвота, повышенное содержание газов в кишечнике и расстройства стула.
Частыми симптомами при данном патологическом состоянии являются также общая слабость и быстрая утомляемость, нарушения сна. Вследствие снижения свёртываемости крови могут возникать кровотечения из носа, дёсен, маточные кровотечения у женщин. А по причине увеличенного давления в венах пищевода и желудка наблюдаются кровотечения и в этих органах.
Внешний вид больного циррозом печени имеет специфический характер: кожные покровы лица становятся серыми, а вот губы и язык очень яркие, на скулах появляется румянец. Живот пациентов сильно увеличен, так как происходит увеличение печени и селезёнки в размерах. Кроме того, наблюдается отёчность нижних конечностей.
Непременной характерной чертой данного патологического процесса является желтуха и обесцвечивание каловых масс.
Выделяют и так называемые «малые» признаки цирроза:
1. Сосудистые «звёздочки»;
2. Покраснение поверхности ладоней;
3. Краснота и блеск губ, языка и полости рта;
4. У мужчин может происходить увеличение молочных желез, снижение роста волос на теле;
5. Наличие на коже полосок и бляшек жёлтого цвета (из-за наполненности их жиром).
Лечение:
В начальной стадии развития заболевания стремятся устранить алкогольную интоксикацию печени и снизить физическую нагрузку на организм человека. Кроме того, в этот период нужно следить за режимом и качеством питания: пища должна быть калорийной и содержать как можно больше белков и витаминов.
При запущенной стадии болезни пациента необходимо госпитализировать в стационар, где и будет проходить дальнейшее лечение. Больному нужно принимать витамины, стероиды, препараты, повышающие детоксикационную функцию печени, а также лекарственные средства, способствующие регенерации органа.
В том случае, если цирроз печени был вызван недостаточным поступлением желчи в двенадцатиперстную кишку вследствие закупорки жёлчного протока камнем, необходимо произвести хирургическое лечение.
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