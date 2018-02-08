Цирроз печени — заболевание вызывающее разрушение печени

Симптоматика заболевания:

Лечение:

Цирроз печени – это прогрессирующее заболевание, которое носит хронический характер. При этом заболевании происходит дистрофия клеток печени – гепатоцитов, вследствие чего развивается почечная недостаточность, а также происходит сморщивание и изменение структуры органа.Причины возникновения патологического процесса:1. Вирусы гепатита;2. Длительная алкогольная интоксикация организма;3. Недоедание, которое приводит к недостатку содержания белков и витаминов в потребляемой пище;4. Нарушение выделения, образования и выведения из организма желчи, вследствие чего в двенадцатиперстную кишку поступает недостаточное её количество.5. Интоксикация печени.У большей части больных цирроз печени проявляется в виде печёночных болей, которые могут распространяться и по всей области живота. Боли появляются преимущественно после приёма пищи, физической нагрузки либо повышенного употребления воды. Эти боли обычно возникают из-за увеличения печени в размерах и появления некротических очагов.Кроме того, характерна сильная потеря аппетита, нередко приводящая к анорексии, тошнота и последующая рвота, повышенное содержание газов в кишечнике и расстройства стула.Частыми симптомами при данном патологическом состоянии являются также общая слабость и быстрая утомляемость, нарушения сна. Вследствие снижения свёртываемости крови могут возникать кровотечения из носа, дёсен, маточные кровотечения у женщин. А по причине увеличенного давления в венах пищевода и желудка наблюдаются кровотечения и в этих органах.Внешний вид больного циррозом печени имеет специфический характер: кожные покровы лица становятся серыми, а вот губы и язык очень яркие, на скулах появляется румянец. Живот пациентов сильно увеличен, так как происходит увеличение печени и селезёнки в размерах. Кроме того, наблюдается отёчность нижних конечностей.Непременной характерной чертой данного патологического процесса является желтуха и обесцвечивание каловых масс.Выделяют и так называемые «малые» признаки цирроза:1. Сосудистые «звёздочки»;2. Покраснение поверхности ладоней;3. Краснота и блеск губ, языка и полости рта;4. У мужчин может происходить увеличение молочных желез, снижение роста волос на теле;5. Наличие на коже полосок и бляшек жёлтого цвета (из-за наполненности их жиром).В начальной стадии развития заболевания стремятся устранить алкогольную интоксикацию печени и снизить физическую нагрузку на организм человека. Кроме того, в этот период нужно следить за режимом и качеством питания: пища должна быть калорийной и содержать как можно больше белков и витаминов.При запущенной стадии болезни пациента необходимо госпитализировать в стационар, где и будет проходить дальнейшее лечение. Больному нужно принимать витамины, стероиды, препараты, повышающие детоксикационную функцию печени, а также лекарственные средства, способствующие регенерации органа.В том случае, если цирроз печени был вызван недостаточным поступлением желчи в двенадцатиперстную кишку вследствие закупорки жёлчного протока камнем, необходимо произвести хирургическое лечение.