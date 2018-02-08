Действительно ли алкоголь повреждает желудок?

Как выяснилось после проведения экспериментов, потребление спиртного может привести к немедленному повреждению кишечника, причем более выраженный ущерб наблюдается при более высоких концентрациях алкоголя.В исследовании, включавшем 47 здоровых добровольцев, использовались различные концентрации спирта (4 %, 10 %, 40 %) или физраствор (в качестве контроля). Эти образцы были распылены непосредственно в нижней части желудка во время проведения гастроскопии.Выяснилось, что типичным повреждением, наблюдаемым в желудке, были эрозии, сопровождаемые кровотечением. Причем, чем больше была концентрация алкоголя (более 10%), тем больше повреждений отмечалось в желудке. А вот в током кишечнике никаких аномалий обнаружено не было.Поэтому хоть и теоретически логично предположить, что достаточно высокая концентрация алкоголя при достаточном времени воздействия на полость рта может убить бактерии, по всей вероятности, такое «лекарство» также повредит кишечную оболочку.Помимо этого регулярное употребление спиртных напитков также может привести к размножению определенных бактерий в тонком кишечнике. Считается, что такой дисбаланс связан с нежелательными желудочно-кишечными симптомами, такими как диарея, тошнота и рвота.